Donaciones de galletitas

Este miércoles, de 14 a 16 hs. se llevara a cabo una nueva donación de galletitas Granix, la cuarta del año, por lo que con esta nueva entrega, se llegara a los 40.000 kilos de galletitas distribuidos en nuestra ciudad. Aclaramos que este día y horario está dedicado de manera exclusiva a Instituciones (comedores, escuelas, iglesias, clubes, etc.), ya que son a ellas que se le solicita una colaboración para poder afrontar, entre todos, los gastos que demando traer estas galletitas desde la ciudad de Baradero, Pcia de Bs. As. Demás está decir que de no ser posible esta colaboración, puedan ir a retirar, de todas maneras.

Continuaos soñando que la próxima distribución ya poder hacerla desde nuestro propio galpón, para eso te invitamos a que te puedas sumar como AMIGO DEL GALPON, tus recursos son importantes para la construcción del mismo.

Podes sumar tu aporte desde el home banking de cualquier banco o de Mercado Pago al alias GALPONGALPON o comunicarte al 3442 529897.

Por los pronto, la distribución se realizara en el sitio ubicado en la esquina de Millán y Mitre.

CUBRECAMAS

Necesitamos lana y cuadraditos tejidos de 20 x 20 cm. a fin de poder seguir confeccionando cubrecamas. Estas donaciones pueden hacerlas llegar los sábados al Galpón Solidario Adventista.

Todos los lunes a las 14:30 hs., los que quieran tener un cubrecamas, se los invita al salón que la Iglesia Adventista nos presta, ubicado en Galarza y Chacabuco y, guiado por las voluntarias del GSA, van uniendo estos cuadraditos, para terminar la tarde con un lindo y abrigado cubrecamas.