Curiosidades: ¿Cómo duermen los elefantes?

Los elefantes son los mamíferos terrestres más grandes que existen actualmente, aun así, no dejan de impresionar por su imponencia, además de por la fuerza que poseen.

Estos hermosos animales también destacan por su inteligencia, pues se ha comprobado que tienen un complejo sistema de comunicación que es parte de la estructura social, la cual está conformada principalmente de manera matriarcal, es decir, por varias hembras, sus crías y, en menor medida, algunos machos con los cuales se asocian sobre todo en las épocas reproductivas.

No obstante, los mencionados no son los únicos datos curiosos, pues existen diversas curiosidades relacionadas con la vida de estos animales y en este artículo de ExpertoAnimal queremos presentarte una de ellas: su forma de dormir. Anímate a seguir leyendo y conoce cuánto y cómo duermen los elefantes.

¿Cuánto duermen los elefantes?

Al igual que los seres humanos, todos los animales necesitan dormir, ya que el sueño es una necesidad biológica. Si bien existen algunos aspectos aun poco conocidos por la ciencia, se sabe que parte de su importancia radica en que ofrece un tiempo de descanso y recuperación para todo el organismo, indispensables para mantener correctamente todas sus funciones.

Ahora, no todos los animales necesitan dormir el mismo tiempo, algunos duermen mucho más que otros y existe una relación inversa entre el tamaño y la cantidad de sueño de un animal. Esto se evidencia de forma particular en los herbívoros, quienes requieren pasar bastantes horas al día comiendo para suplir sus requerimientos nutricionales. En el caso de los elefantes, se ha evidenciado que hay una diferencia entre los que se encuentran en cautiverio y lo que habitan en espacios naturales. Así, los elefantes que viven en cautividad duermen entre 3 y 7 horas al día, mientras que los elefantes libres tan solo un par de horas diarias. No obstante, estos últimos pueden incluso pasar hasta 46 horas seguidas sin dormir. Generalmente, esto último ocurre en las matriarcas o líderes del grupo, quienes además de guiar a la manada se encargan de vigilar y comunicar cualquier situación de peligro. Descubre más datos curiosos como este en este otro artículo: «Curiosidades de los elefantes«.

Los científicos consideran que las pocas horas de sueño que tienen los elefantes en estado salvaje se debe a dos motivos principales:

Por un lado, a la necesidad de ubicar y consumir alimento (recordemos que son animales que pesan toneladas), por lo que requieren una ingesta diaria de grandes cantidades de materia vegetal.

(recordemos que son animales que pesan toneladas), por lo que requieren una ingesta diaria de grandes cantidades de materia vegetal. Por otro lado, necesitan mantenerse alerta ante los peligros a los que están expuestos en los hábitats naturales. Si bien son animales que tienen tanto grandes cuerpos como mucha fuerza, y a un individuo adulto no es tan fácil que un depredador pueda vencerlo a menos que esté herido o enfermo, los elefantes viven en manadas y generalmente hay recién nacidos o pequeños a los que cuidar porque sí son vulnerables a ataques.

Al margen de lo anterior, e independiente del tiempo que duerman los elefantes, no lo hacen tampoco de una forma continua, sino que lo van haciendo por fragmentos de tiempo. De esta forma, aunque estén descansando, en algunos momentos pueden estar también en alerta.

Sin duda, todos estos aspectos vinculados con el sueño de los elefantes tienen que ver con condicionamientos de tipo biológico que buscan garantizar la supervivencia y mantenimiento de la especie.

¿Los elefantes duermen de pie o tumbados?

¿Te preguntas si los elefantes duermen parados o acostados? Los elefantes pueden dormir tanto de pie como tumbados. Sin embargo, esto también puede variar si se encuentran en cautiverio o en libertad, puesto que en cautividad suelen hacerlo más tumbados que en estado salvaje, donde generalmente lo hacen de pie.

Ahora bien, ¿cómo duermen los elefantes? Durante la fase del sueño conocida como REM (Movimiento Rápido de Ojos), que dura un 25 % del total del ciclo, los mamíferos tenemos la incapacidad de movernos (aunque pueden existir alteraciones y sí ocurrir movimientos) y los músculos se encuentran bastantes distendidos. Pues bien, los científicos estiman que los elefantes entran en menor medida en esta fase del sueño porque sería imposible que lo hicieran estando de pie, ya que, como hemos mencionado, el cuerpo se inmoviliza y la distensión muscular no permitiría esta posición. En este sentido, es cuando los elefantes duermen tumbados que entran en la fase REM.

Un dato curioso sobre esta etapa es que los expertos estiman que tanto el almacenamiento de los recuerdos como el aprendizaje suceden durante la fase REM, que además es cuando también se sueña. A pesar de que los elefantes entran poco en esta fase, son conocidos por su excelente memoria. Aunque hay debates sobre si es posible hablar de inteligencia en los animales, consideramos que sí son capaces de calificarse de esta manera, por lo que sin duda los elefantes son animales muy inteligentes.

¿Los elefantes duermen de día o de noche?

Los elefantes suelen dormir por la noches, aunque esto no impide que puedan hacerlo de día, sobre todo en aquellos individuos que hayan pasado mucho tiempo en vigilia. Son animales que recorren largas distancias en búsqueda de alimento y agua, por lo que suelen hacer largos recorridos durante el día y tomar descansos por la noche, pero es común que mientras el grupo duerme la líder de la manada se mantenga alerta.

Por otro lado, ¿dónde duermen los elefantes? Es importante mencionar que condiciones como las temperaturas, el viento y la humedad pueden influir en los lugares donde los elefantes duermen. Aunque suelen descansar en áreas diferentes por las largas movilizaciones que realizan, en algunos casos tienen fidelidad por ciertos espacios y retornan a ellos.

Aún faltan estudios para comprobar ciertos aspectos relacionados con el sueño de los elefantes y saber si las investigaciones hasta ahora realizadas ofrecen datos generalizados o extrapolables a todos estos animales. No obstante, con los datos obtenidos hasta el momento podemos hacernos una ligera idea sobre cómo duermen los elefantes.