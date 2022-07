CAFESG y la Municipalidad de Federación entregaron certificados a emprendedores locales

La vocal de la Comisión Administradora para el fondo especial de Salto Grande, Celeste Lorenz, entregó, junto al intendente de Federación, Ricardo Bravo, certificados a emprendedores locales que se capacitaron en el curso “Herramientas de Gestión de emprendimiento, Comercialización y Marketing” dictado por profesionales de CAFESG. El acto de entrega se realizó en el Punto Digital del C.I.C. y se da en el marco de un convenio de colaboración mutua entre ambas instituciones más CTM.

La temática giró en torno a “Gestión de Emprendimientos”, “Gestión de Costos – Formación de Precios Confiables”, “Comercialización y Marketing” y “Asociativismo y cooperativismo”. La mayoría de asistentes son emprendedores con emprendimientos en marcha o con ideas de negocios y las quieran llevar adelante.

Laura Dalla Carbonara es emprendedora de viandas saludables y señaló que “a mí me sirvió mucho porque yo no sabía cobrar, en realidad me daba vergüenza cobrar, siempre consultaba los precios y quería cobrar hasta lo que yo podía pagar, pero mi profesora de gastronomía y pastelería me enseñó, me dio las primeras pautas y me terminó de confirmar el técnico en gestión de emprendimientos, Mauro, y además nos enseñó cómo trabajar y conservar los clientes, cómo promocionar el emprendimiento”.

“Son muy buenas estas herramientas, sobre todo que son gratuitas porque yo en mi caso no puedo acceder (o con mucho sacrificio) a un curso con otra ciudad para perfeccionarme en pastelería/gastronomía por eso es buenísimo que el curso venga a la ciudad, de este tipo es la primera vez, muy interesante y nos conocimos los emprendedores de la misma ciudad” finalizó la emprendedora.

Por su parte, Celeste Lorenz expresó: “siento una gran alegría porque hoy pudimos entregarles los certificados a todos los emprendedores que se acercaron a la capacitación de marketing, gestión de ventas y asociativismo; esto fue gestado a raíz del Punto Digital que puso CTM en el CIC, la Municipalidad, que a través del Intendente aporta el lugar y todo lo necesario y CAFESG, que puso el capacitador y esta capacitación tan importante para la gente que se acercó tanto de la vieja ciudad como de la nueva – que eso hablábamos hoy de la importancia de que a pesar de la distancia la gente se acercó – y nos contaban lo importante que fueron estos 5 encuentros y lo que les ha servido” finalizó la funcionaria.

El Intendente Bravo resaltó la importancia de esta capacitación: “Estoy muy contento, principalmente por haberlos escuchados a los que hicieron la capacitación, uno con estas cosas ve que se van cumpliendo los objetivos, este municipio y esta gestión está acompañando a la gente, le está brindando las posibilidades de capacitarse y también porque esto les sirve para poder mejorar en lo que ellos vienen trabajando o emprendiendo”.

“Agradecer por supuesto Luis Benedetto, quien hoy está como responsable de CTM y también de CAFESG y nos pueda brindar a nosotros la posibilidad, como a todos los municipios de la región, para que todos nuestros vecinos tengan la posibilidad de acceder a este tipo de capacitaciones, porque son muy útiles y los ayuda a poder trabajar con mucho más profesionalismo, mejorando el producto que llevan adelante” agregó Bravo.

Por último, el intendente indicó que “a nosotros nos deja muy satisfecho lo que ellos han contado porque los objetivos están cumplidos, que a ellos les pueda servir la capacitación para que se nutran de información y tengan las herramientas para que puedan mejorar sus emprendimientos. Agradecer a Celeste Lorenz y a Martín González, la articulación realizada para llevar a cabo esto y ya estamos conversando para generar otros tipos de capacitaciones, porque la gente necesita tener este tipo de oportunidades”.

El Coordinador del C.I.C Martín González, por su parte agregó: “Estamos celebrando con los chicos la finalización del curso, tuvo un contenido muy interesante, quedaron muy satisfechos con esta instancia de formación en torno a la temática. Esto es parte de las políticas de estado que nos viene marcando el intendente, para poder garantizar el acceso a lo digital y potencia a vecinos y vecinas que están gestando instancia de cooperativismo y asociativismo en lo que es crecer en la economía social y familiar”.