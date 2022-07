Buscan a joven paranaense que desapareció cuando pescaba

Es oriundo de Puerto Sánchez. “Era la primera vez que salía a pescar”, dijo su mamá. Dejó sus pertenencias en la isla, pero no encuentran la canoa. Hubo una intensa búsqueda durante toda la noche.

Juan José Páez, más conocido como “Juanjo” es un joven de 18 años domiciliado en barrio Puerto Sánchez de la capital entrerriana. El mismo se encontraba pescando en la costa de Santa Fe y desde las 19:00 del jueves sus familiares no tienen noticias sobre él

“No nos vamos a mover hasta que aparezca. Estamos todos buscándolo”, dijo a Elonce Johana, su hermana.

Sobre los últimos contactos, expresó que subió “un estado de Whatsapp a las 18.55”. Luego “le mandó un mensaje a su mamá, que se iba a recorrer el espinel. Dejó el celular y sus pertenencias. No encontramos la embarcación. Estuvimos recorriendo la costa toda la noche y no se halló nada, ni siquiera la canoa”.

Comentó que los experimentados pescadores del barrio “fueron hasta La Juanita y El Colastiné. Prefectura salió ahora de nuevo y los familiares vamos a ir para el lado de Diamante”.

Por su parte, Mariela, la mamá, reveló que “era su inicio en ir a pescar. Estaba con los primos que se vinieron a buscar unos abrigos, pero lo último que vimos fue una foto que estaba tomando mate en el fueguito de la ranchada. Cuando los chicos volvieron a ese lugar, él no estaba. Pensaron que se había venido”, pero cuando se dieron cuenta lo que había pasado empezó el barrio completo a moverse”.

“Es el único hijo varón. Era su primera vez que se largaba a pescar. Estaba contento, porque nadie le daba trabajo. Quiero que mi hijo vuelva”, dijo la mujer entre lágrimas.

En tanto, su papá, pescador de toda la vida manifestó: “Lo único que le pido a Dios es que lo encontremos, sea como sea”.

“A esta hora me espero lo peor. Ojala que esté bien, pero lo malo es que no encontramos la canoa, pese a la semejante búsqueda que hicimos. Él no sabía nadar y quedó solito en la isla”, contó Luis. FUENTE ONCE