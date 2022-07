Blanca Osuna: “Es necesario saber por qué Rodríguez Simón no responde por sus delitos y qué hace el Poder Judicial al respecto”

La Diputada Nacional presentó, junto a diputadas/os nacionales de su bloque, entre quienes se encuentran Leopoldo Moreau, Hilda Aguirre, Silvana Ginocchio, Tomás Ledesma, Rodolfo Tailhade y Marcelo Casaretto, entre otres, un proyecto de Resolución para que se informe al Congreso sobre la situación judicial y administrativa del operador de Mauricio Macri, prófugo en Uruguay hace 590 días.

“La sociedad tiene derecho a conocer la verdad respecto a la grave situación en la que se encuentra el prófugo sospechoso Alias Pepin, para que la consigna de igualdad ante la ley y la obligación como funcionario de honrar los deberes que competen a un representante público sean respetados ”, afirmó Osuna. “Fabián Rodríguez Simón ha sido el abogado de los trabajos sucios de Macri, tales como en la causa de los Panamá Papers, en el armado de un sector adicto del Poder Judicial, y en la extorsión a los dueños del Grupo Indalo, entre otras cosas”, detalló.

“Es quien tuvo despacho en la Casa Rosada durante la presidencia de Macri, sin desempeñar cargo público alguno. El mismo que ante el avance de la causa judicial que lo implica, el 6 de mayo de 2021 pidió asilo en la República Oriental del Uruguay, donde permanece hasta la fecha, y donde su solicitud de refugio ante la ROU tuvo ya tres rechazos sucesivos. Y en Argentina fue declarado en rebeldía por la jueza Servini, el 19 de mayo del año pasado, cuando se negó a presentarse a indagatoria”, expresó la integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara y de Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

“En estos días, conocimos que el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1° turno de Montevideo, mediante los votos de Alberto Reyes Oehninger y Sergio Torres Collazo, rechazó la solicitud de refugio político de Rodríguez Simón”, explicó Osuna. “La resolución judicial echa por tierra su planteo y aclara que no corresponde a un temor fundado, que no hay riesgo de privación indebida y que los requerimientos judiciales no son arbitrarios ni ilegítimos”, detalló. “Mientras la Justicia uruguaya sienta posición respecto a la situación de este personaje, los poderes del estado argentino tienen responsabilidad de actuar con la premura que exige resolver la irregular y vergonzante situación que posibilita que un prófugo acusado de graves delitos, por los cuales ha sido imputado, continúe deshonrando la representación de nuestro país ante el Parlasur”, advirtió.

“Por eso necesitamos saber si el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto ha recibido un pedido de extradición de Fabián Rodríguez por parte del Poder Judicial, cuál es la situación de ese proceso y en qué juzgado se tramita. Es fundamental conocer además si tiene un pedido de captura internacional o se encuentra vigente el sistema de Alertas Rojas de Interpol, como también entender si se encuentra notificado por parte de la justicia argentina y cuáles son las razones para negarse a esos requerimientos”, puntualizó.

"Es indispensable que toda esta información sea accesible para toda la sociedad y que se dispongan de todas las herramientas necesarias para que quienes cometieron delitos desde el lugar más encumbrado de la administración del Estado, en connivencia con Macri como mandatario, asuman las responsabilidades que les corresponden", apuntó la Diputada entrerriana.

La oficialización del Servicio de Neurocirugía, se realizó en el Ateneo, con la presencia del director del nosocomio, acompañado por el jefe de esta especialización, doctor Mario Rocca y el intendente Municipal, doctor Martín Oliva.

EL doctor Rocca, estará acompañado por los doctores Gabriel González, Mauro Erpen, Nicolás Falco y Bernardo Echeverria.

Durante el acto y previa la firma del acta, hicieron uso de la palabra el doctor Lombardi, quien resaltó la importancia de tener oficialmente este Servicio en el hospital uruguayense, recordando lo que este nosocomio representa para la población y resaltando el nivel y dedicación del personal. Destacando que esto “será una nueva puerta para crecer en calidad y jerarquía”.

Por otra parte señaló que “Ya está la promesa de la compra de un nuevo microscopio óptico. Con este nuevo elemento se mejorará la prestación”. “Finalizando quiero felicitar a los integrantes del nuevo Servicio y desearles un éxito total”, concluyó.

Por su parte el doctor Mario Rocca, agradeció todo esto y resaltó el trabajo que se venía haciendo desde hace años, sin el reconocimiento oficial, ya que se venía solicitando desde gestiones anteriores, hasta que finalmente se logró y esto seguramente llevará a mejorar el presupuesto y seguir creciendo, lo que permitirá hacer una mayor cantidad de intervenciones y brindar una mejor terapia.

Con sus ojos llenos de lágrimas por la emoción de este momento dijo “Yo lo que quiero es sencillamente agradecer, nada más que eso. Soy un agradecido de lo que me dieron”.

Al cierre el doctor Oliva, que fuera director del hospital, felicitó a sus colegas y recalcó que extraña esa función, agregando que sin dudas es más difícil ser director del hospital que intendente de la ciudad.

Oliva resaltó como trabajó siempre el personal del hospital y el profesionalismo demostrado a lo largo del tiempo. “No hay lugar que nos reúna, como lo hace e hospital. Eso nadie se da cuente o lo sabe”, resaltó el intendente.