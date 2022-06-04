Se jugó la 4ta. Fecha del Torneo Oficial de la Asociación Uruguayense de Bochas «Eduardo Barrios, con los siguientes resultados.
4º FECHA
SARMIENTO 7 vs JUVENTUD 3
BAJADA GDE 6 vs LOS GORILAS 4
UNIÓN Y RECREO 6 vs RIVADAVIA 4
LARROQUE 6 vs ALMAGRO 4
LIBRE: SAN MARTÍN
POSICIONES
SARMIENTO 25
RIVADAVIA 24
ALMAGRO 22
LARROQUE 19
JUVENTUD 17
UNIÓN Y RECREO 15
LOS GORILAS 14
BAJADA GRANDE 13
SAN MARTÍN 11
5º FECHA
RIVADAVIA vs LARROQUE
LOS GORILAS vs U. Y RECREO
JUVENTUD vs BAJADA GRANDE
SAN MARTÍN vs SARMIENTO
LIBRE: ALMAGRO
INFO PRENSA ASOCIACIÓN URUGUAYENSE DE BOCHAS
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