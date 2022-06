Se jugó la 4ta. Fecha del Torneo Oficial de la Asociación Uruguayense de Bochas «Eduardo Barrios, con los siguientes resultados.

4º FECHA

SARMIENTO 7 vs JUVENTUD 3

BAJADA GDE 6 vs LOS GORILAS 4

UNIÓN Y RECREO 6 vs RIVADAVIA 4

LARROQUE 6 vs ALMAGRO 4

LIBRE: SAN MARTÍN

POSICIONES

SARMIENTO 25

RIVADAVIA 24

ALMAGRO 22

LARROQUE 19

JUVENTUD 17

UNIÓN Y RECREO 15

LOS GORILAS 14

BAJADA GRANDE 13

SAN MARTÍN 11

5º FECHA

RIVADAVIA vs LARROQUE

LOS GORILAS vs U. Y RECREO

JUVENTUD vs BAJADA GRANDE

SAN MARTÍN vs SARMIENTO

LIBRE: ALMAGRO

INFO PRENSA ASOCIACIÓN URUGUAYENSE DE BOCHAS