Torneo Oficial de la Asociación Uruguayense de Bochas

Foto gentileza Chanito Barragán

Se jugó la 4ta. Fecha del Torneo Oficial de la Asociación Uruguayense de Bochas «Eduardo Barrios, con los siguientes resultados.
4º FECHA
SARMIENTO 7 vs JUVENTUD 3
BAJADA GDE 6 vs LOS GORILAS 4
UNIÓN Y RECREO 6 vs RIVADAVIA 4
LARROQUE 6 vs ALMAGRO 4
LIBRE: SAN MARTÍN
POSICIONES
SARMIENTO 25
RIVADAVIA 24
ALMAGRO 22
LARROQUE 19
JUVENTUD 17
UNIÓN Y RECREO 15
LOS GORILAS 14
BAJADA GRANDE 13
SAN MARTÍN 11
5º FECHA

RIVADAVIA vs LARROQUE
LOS GORILAS vs U. Y RECREO
JUVENTUD vs BAJADA GRANDE
SAN MARTÍN vs SARMIENTO
LIBRE: ALMAGRO
INFO PRENSA ASOCIACIÓN URUGUAYENSE DE BOCHAS

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