Reclaman se haga justicia: Se cumple un mes de aquel siniestro vial en el cual muriera el docente Silvio Andrés Blanco

Tal como fuera informado en 03442, el pasado 23 de mayo, perdía la vida en un trágico siniestro vial el docente Silvio Andrés Blanco, cuando regresaba de dar clases en la Escuela Secundaria N° 7 «Héroes de Malvinas» de la ciudad de Caseros, viaje que hacía a diario.

El incidente se produjo sobre el puente de ruta 39 y Autovía, cuando Blanco mordió un pozo que le hizo perder el control de su moto y chocar frontalmente contra un automóvil.

Tras lo sucedido se escucharon los reclamos de sus amigos y compañeros, así como desde el Gremio AGMER, dado que el suceso se podría haber evitado, considerando que hace mucho tiempo se viene reclamando por el estado de la calzada.

Pasó un mes de ese trágico día y hoy sus amigos lo recuerdan con el cariño que él se supo ganar.

Fue así que su hermana, Milagros Soledad Blanco, que vive en Necochea, se comunicó con 03442 y envió un escrito realizado por loa amigos de Silvio, que con mucho dolor esperan se haga Justicia.

“Hoy se cumple un mes del llamado ‘accidente’ que se cobrara la vida de Silvio Andres Blanco, docente que volvía de dar clases en una escuela de Caseros.

Nosotros quienes lo conocimos sabemos que no fue un accidente. Hoy ya no podrán devolverlo a todos sus seres queridos, pero quienes estuvimos cerca sabemos que también hay aun un mal sabor algo que falto y no estuvo.

Hoy se desconoce el tacto humano por parte de la Familia de quien conducía este automóvil.

Nadie se interesó por saber acerca de la persona que arrancaron de la vida para siempre, nadie envió un saludo a una madre que pierde a su hijo de la peor manera, de un modo trágico.

Nadie apareció para al menos dar la cara. Esto es peor que cualquier desatino humano, la falta de solidaridad de sentido común. Nadie dio la cara.

Silvio, a un mes de tu partida imprevista queremos justicia. 12/04/78 – 24/05/2022 – Siempre en nuestros corazones”.