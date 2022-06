Prisión perpetua para el asesino de Gisela Grispi

Finalmente se confirmó lo que se esperaba en torno al juicio contra Heraldo Rubén Martirena y hoy se dio a conocer la sentencia que aplicara el juez Técnico del debate, doctor Rubén Chaia.

El magistrado, tras analizar los planteos de las partes y las pruebas presentada, dispuso condenar a este individuo a la pena de prisión perpetua por “homicidio calificado por el vínculo y violencia de género”, es decir femicidio.

El fallo fue dado a conocer este jueves, tal cual se adelantara tras la audiencia de Cesura realizada la semana pasada, oportunidad en la cual 03442, pudo dialogar con Leticia Escobar, madre de la mujer asesinada, quien se mostró sumamente agradecida para con el fiscal del caso, doctor Alejandro Perroud y resaltó que no fue fácil todo lo que se vivió, pero se hizo justicia.

Con esto el caso queda cerrado y hasta tanto la sentencia quede firme, el criminal Martirena continuará alojado en la Unidad Penal N° de la ciudad de Paraná.

Contención, apoyo y dedicación

Estas fueron tres de las palabras usadas por Leticia escobar, al definir la persona del fiscal de Colón. La madre de Gisela resaltó como el representante del Ministerio Público Fiscal se abocó al caso y lo vivió.

También se refirió a los miembros del Jurado Popular, a los que si bien no conoció les agradeció y a la Justicia en general, ya que si bien la pérdida no tiene una solución y su hija no volverá, le quedaba la tranquilidad de que Martirena pagará lo que hizo.