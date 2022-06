MARIO MOSSET (Ganador clase N9 válvulas): «Tratamos de mantener un ritmo parejo y en especial de no cometer errores el domingo»

El santafecino obtuvo su segunda victoria del año y se sube a la lucha por la corona en la nueva divisional del Rally Entrerriano Rio Uruguay Seguros.

“Estamos mas que felices por el segundo triunfo del año, un resultado que veníamos buscando, la suerte jugo un papel importante en esta carrera ya que mis rivales y amigos de la clase tuvieron varios problemas, nosotros tratamos de mantener un ritmo parejo y en especial de no cometer errores el domingo, que teníamos la carrera prácticamente ganada y las cosas salieron, así que estamos muy contentos”; comento Mario que tiene un largo historial en la categoría, habiendo pasado por varias clases y con títulos en su haber.

“Tengo que agradecer a Diego Cergneux que me da un auto muy confiable, uno tiene la seguridad de que no se va a parar, agradecer también a mi Familia que esta no me pudo acompañar, pero “Mis Chicas” siempre están presentes; a mis Sponsors, Transportes Juncos de Paraná, a Mercofrio de Rafaela, DCI Obras y Proyectos de Rafaela, a Henry Raimondi Contratista Rural, a Laboratorios Aliniani de Santa Fe, a YPF Georgi Sartor y a Santa Fe Materiales y por ultimo quiero agradecer y reconocer el gran trabajo en la butaca derecha de mi cuñado Gaby Dalmazzo que con tres carrera encima me viene navegando con un gran aplomo.