Llegan a Concepción del Uruguay dos obras infantiles

Dos obras para los más chicos, estarán llegando el segundo fin de semana a Concepción del Uruguay, que se verán el en Auditorio Carlos María Scelzi.

Estas obras infantiles van a estar presentándose el sábado 9 de julio. Se trata de El origen del hielo, que comenzará a las 15 horas y Roblox 2, a las 17 horas. Las entradas se venden en kiosco Lisboa, esquina de calles Urquiza y Posadas.

El Origen del Hielo

Te invitamos a descubrir esta mágica aventura, donde recorreremos tus canciones favoritas junto a estas dos hermanas y su amigo muñeco de nieve.

Debemos entrar al bosque encantado, para descubrir la verdad, el pasado de nuestra reina y conocer el porqué de sus poderes.

Pero no a todos les gustan los finales felices, así que también los esperan unos villanos sorpresas, que vienen a arruinar toda la diversión con sus fechorías e intentarán apoderarse de nuestro muñeco de nieve favorito.

Vení a disfrutar de este increíble musical, lleno de luces, efectos especiales, tus canciones favoritas , diversión asegurada para chicos y grandes.

¿Están listos para descubrir el origen del hielo?

ROBLOXO 2

En esta aventura, entraremos al increíble mundo de tus videos juegos favoritos.

Donde Gary, nuestro amigo among us, se escapa de su juego y queda atrapado en la juguetería más tenebrosa “PLAY TIME”. Deberá completar muchas misiones junto a sus amigos de Lina, Alex, marshmello y ustedes, tienen que ser muy cuidadosos, trabajar en equipo, elegir las puertas correctas y completar las distintas misiones detrás de cada puerta, pero cuidado al elegir, no todas las puertas tienen misiones, si escogen la incorrecta caerán en manos de “HUGGY BUGGY” y quedar atrapados por siempre en la juguetería.

No te pierdas esta segunda parte de esta increíble obra de teatro, éxito en todas las salas del país , donde van a bailar, disfrutar de la última tecnología, pantalla led y muchas cosas más.

¿Están listos para volver a jugar?