Lena reclamó solución al problema educativo en Islas

La diputada nacional Gabriela Lena pidió al Gobierno Provincial “una urgente solución al problema educativo que se vive en el Departamento Islas donde los chicos hace semanas que no tienen clases debido a la falta de combustible para las lanchas o porque muchos de esos vehículos no funcionan”.

En ese sentido, Lena explicó: “Padres y docentes del departamento Islas vienen denunciando la grave situación en las que se encuentran las escuelas de ese departamento, dado que por falta de combustible o porque las lanchas no funcionan los chicos no asisten a clases. Según admitieron las autoridades educativas locales, hay escuelas que no tienen clases desde hace tres semanas”.

Remarcó luego: “Durante la pandemia, los niños isleños estuvieron entre los más afectados en materia educativa por la falta de conectividad. Ahora se suma el abandono en el que se encuentran ya que ante la demora en las partidas presupuestarias para la compra de combustible y mantenimiento de las lanchas escolares, la mayoría de los alumnos no está yendo a clases”.

Finalmente, la legisladora remarcó: “Le pido al Gobernador que intervenga inmediatamente para solucionar este grave problema porque los gurises y gurisas de nuestras islas no son ciudadanos de segunda, son entrerrianos que tienen derecho a acceder a una educación pública y de calidad”.