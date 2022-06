Le quisieron robar el celular, pero se resistió y los puso en fuga

Dos sujetos jóvenes intentaron robarle el celular a una mujer de unos 50 años cuando subía al su auto, pero la inesperada reacción de la víctima los puso en fuga, situación que se ve en el video enviado.

La vecina que fue víctima del hecho delictivo se comunicó con 03442, para contar que esto ocurrió cerca de las 21:00, en el Barrio 60 Viviendas, lindante al Barrio El Turf.

En el momento que se disponía a subir al su auto, llegaron por detrás dos jóvenes que tenían camperas inflables oscuras y la sorprendieron intentando arrebatarle el celular, pero comenzó a resistirse y tomó a los golpes a los ladrones.

La reacción sorprendió a los delincuentes que debieron desistir y escaparon corriendo en dos direcciones distintas como se observa en el video que envió a nuestra Redacción.

Por fortuna el incidente no pasó a mayores y la damnificada salió sana y salva y no perdió su aparato de telefonía, pero es importante pensar dos veces antes de reaccionar, ya que no se sabe con que actitud e intenciones llegan estos asaltantes.