Iosper refutó con firmeza las declaraciones del Colegio de Odontólogos

El presidente del Directorio Obrero del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos, Fernando Cañete, se mostró sorprendido por las declaraciones del titular del Colegio de Odontólogos de Entre Ríos, Alfredo Scheytt, quien acusó a las Obras Sociales de “ponerle precio a nuestras prestaciones” y de “seguir manejando los aranceles”.

“No tiene vergüenza de escudarse en la defensa de la salud bucal, para aplicar extorsivamente mejoras en sus ingresos. No es posible utilizar la matriculación como instrumento de sometimiento, para avanzar contra las libertades individuales dispuestas constitucionalmente, como la de trabajar y acordar el valor del trabajo”, aseveró Cañete.

En rigor, el funcionario afirmó que “el presidente del Colegio de Odontólogos de Entre Ríos quiere hacernos responsables, fundamentalmente a Iosper, del abandono de la salud bucal de los afiliados, cuando ha tomado la decisión de coartarle la libertad de trabajo a los odontólogos, so pretexto de defender los aranceles acordes a su realidad. Iosper no pretende establecer cuánto debe ganar un profesional, pero analizando la región y el contexto y los recursos de la Obra Social, lo que sí hace es establecer equitativamente la distribución de los fondos, para estar a la altura de las circunstancias”.

El presidente del Directorio Obrero de Iosper manifestó que “asombra el cinismo con el que el titular del Colegio de Odontólogos trata el tema. Es pura y única responsabilidad del Colegio el coartar la libertad de trabajo a sus representados, ya que impide que los afiliados al sistema de salud puedan tener servicios, prohibiéndoles a los Círculos Odontológicos de la Provincia que firmen convenios con las prestadoras de salud”. «Si está tan preocupado por la salud bucal de la población, que libere a los odontólogos que sí quieren trabajar, y que no los coaccione, asegurándoles que les quitará la matrícula, si lo desobedecen”.

“Es mentira lo que dice el presidente del Colegio, respecto de que la pandemia los obligó a utilizar recursos extraordinarios para atender a los afiliados. En realidad, lo que hicieron algunos odontólogos, no todos, fue aprovecharse de la pandemia para exigirles a los afiliados cobros por fuera de lo convenido”, fustigó.

Y agregó: “Lo que no dice está persona, es que pretende que las obras sociales firmemos convenios leoninos en los que saquearán los bolsillos de los afiliados, porque pretenden que las obras sociales cubran un valor y la diferencia que quieren establecer que les pague el afiliado, habilitando así, desde la Obra Social, y convalidando -lisa y llanamente- el cobro de plus. No tiene vergüenza en escudarse en la defensa de la salud bucal, para aplicar extorsivamente mejoras en sus ingresos”, cuestionó.

Defensa irrestricta de los afiliados y los recursos

Cañete destacó que “como presidente de la Obra Social más grande de la Provincia de Entre Ríos, tengo la obligación de defender a nuestros afiliados y defender los recursos de la Obra Social con responsabilidad y justicia”.