Información de Colón

José Luis Walser confirmó con el Gobernador importantes novedades para Colón: Este miércoles tuvo lugar una reunión de trabajo de los Intendentes Vecinalistas de Entre Ríos con el Gobernador Bordet en Valle María. Cada mandatario planteó las necesidades de su localidad y en el caso de Colón, José Luis Walser solicitó financiación del CFI para desarrollar el Proyecto Ejecutivo del Parque Industrial Mixto de Colón que fue habilitado por el Gobernador, un paso más para la concreción de este importante proyecto.

En tanto que acerca de la obra de extensión de la red de gas para la zona oeste de Colón, propuesta que fue presentada esta semana ante la Secretaría de Energía de Entre Ríos, el Gobernador confirmó que se avanzará en la gestión para el financiamiento de la obra.

Por otra parte el Intendente José Luis Walser pidió por las obras urgentes necesarias en la ex Ruta 26 entre Colón y San José debido al estado de la misma, una de las únicas de la región que no ha sido repavimentada. Gustavo Bordet adelantó que el proyecto está en marcha y es prioridad refuncionalizar esta arteria con un proyecto que incluye rotondas y dársenas para un tránsito y acceso seguro a los distintos barrios.

Con respecto al ámbito Educativo, el Intendente de Colón le detalló los trabajos que el Municipio se encuentra realizando en las escuelas de la Ciudad como reparaciones, trabajos de pintura y arreglos en los edificios.

En ese sentido, José Luis Walser agradeció las obras educativas que se realizan en la Ciudad de Colón, a la vez que planteó la necesidad de mantenimiento en las distintas escuelas por parte de la Provincia.

El Intendente pidió también por avances en las gestiones del proyecto de traslado de las lagunas de tratamiento de efluentes de Colón, entre otros temas planteados al Gobernador y sus Ministros.

Colón tendrá diversas propuestas para colonenses y turistas este fin de semana largo: Un nuevo fin de semana extra largo que se aproxima a Colón y que ofrece múltiples alternativas para que turistas y vecinos de la Ciudad o localidades vecinas puedan disfrutar en familia de todas las actividades al aire libre, recreativas o musicales en distintos sectores de la Ciudad, la mayoría gratuitas.

Los eventos impulsados por la Municipalidad de Colón a través de la Secretaría de Turismo y Cultura, podrán aprovecharse entre el viernes 17 y el lunes 20 de junio y se detallan de forma cronológica a continuación:

Viernes 17

La agenda de eventos para este fin de semana largo, se abre con la Feria de Productores en el Puerto de nuestra Ciudad, a la hora 10.

Desde las 15 hs., la presentación en el Puerto de Hernán Paz con folclore y un amplio repertorio nacional. A las 17 hs., será el turno del Dúo Pablo y Mariela.

Sábado 18

Feria de Productores en el Puerto, desde las 10 hs. Un espectáculo musical con rock nacional y éxitos de siempre en la presentación de Pipo Debra a las 15 hs. en el Puerto.

En el Anfiteatro de Plaza Artigas se presenta La Payasa Bombita, desde las 15.30 hs.

En el Puerto, el show de Leo Ríos y su banda a las 17.

Por la noche, desde las 21 hs. «Casi Humanos», una obra de teatro con mucha comedia y humor se presentará en Casa del Bicentenario.

Domingo 19

Feria de Productores en el Puerto, desde las 10 hs. Por la tarde, a las 15 hs. Andrea Morel.

Desde las 15.30 hs. se podrá compartir en el Anfiteatro de Plaza Artigas el espectáculo «El Rey de Casi Todo».

A las 17 hs., se presenta en el Puerto local, Gime Delaloye junto a Grupo Diálogo.

Lunes 20

Feria de Productores en el Puerto, desde las 10 hs.

«FERZZA», la compañía de circo brinda su espectáculo a las 15.30 hs. en el Anfiteatro de Plaza Artigas.

A las 16.30 hs. el Rap y el Freestyle encienden el anfiteatro de Plaza Artigas con PandaBM y un open mic para distintos raperos de la Ciudad. Más tarde, será el turno sobre el escenario de Lucas Tamame.

Colón adhirió al Día Mundial de la Toma de Conciencia por el Abuso y Maltrato en la Vejez: La Municipalidad de Colón, a través de la Coordinación de Adultos Mayores, realiza una campaña permanente sobre los derechos de los Adultos Mayores. En ese marco, al conmemorarse el 15 de junio el Día Mundial de la Toma de Conciencia por el Abuso y Maltrato en la Vejez, se intensificó una campaña de difusión desde el área municipal.

Las personas mayores tienen derecho al acceso a la alimentación, vivienda, vestimenta y asistencia en salud; como así también, a poder disfrutar de los cuidados y la protección familiar y social.

El Área de Adultos Mayores del municipio acompañó esta iniciativa mediante una reunión y una charla en la que se habló del respeto de intereses, necesidades, intimidad y creencias. Quienes asisten, participan de diferentes actividades en la Ciudad de Colón, como Newcom, tejo, golf croquet, folclore, entre otros.

La coordinadora del área Claudia Tuhay, comentó: «En el marco de este 15 de junio, Día Mundial de la Toma de Conciencia por el Abuso y Maltrato en la Vejez, se promueve el buen trato hacia el adulto mayor».

Por otro lado, Ema una vecina de Colón, destacó: «Siempre estamos jugando a las distintas disciplinas. Estamos respaldadas por Claudia, Lucía y Yamina. Tenemos el apoyo del Intendente que siempre nos aporta su humildad y de la Policía de Colón que viene y nos da explicaciones para no caer en estafas y cuidarnos. Estamos agradecidos porque estamos con diferentes personas y eso nos llena el espíritu».

Por mayor información o para contactarse con el Área, se puede recurrir a los contactos 3447 43 02 55 (Adultos Mayores), 911 (urgencias) o con el Centro de Atención al Vecino del Municipio (CAV) al 3447 49 71 55 o 3447 49 71 75.

Colón da un enorme paso en la Lucha contra el Bullying, Cyberbullying y Grooming: En la Casa del Bicentenario de nuestra Ciudad se llevó a cabo el lanzamiento del Programa Municipal de Lucha contra el Bullying, Cyberbullying y Grooming, destinado a docentes y directivos de instituciones educativas, con el comienzo de las jornadas de capacitación.

El acto de apertura estuvo presidido por el Intendente de la Ciudad de Colón José Luis Walser, junto a la Coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de Trata y Tráfico de Personas Silvina Calveyra, la Directora de Cultura y Educación Liliana Viollaz, la Coordinadora del Área Niñez, Adolescencia y Familia Delfina Morel Chevillet, el Director de Salud Marcos Correa, el Director Departamental de Escuelas Eduardo Paredes y el Director de Deportes Leonardo Hellmers.

Se dictarán capacitaciones para docentes y directivos, charlas y talleres para estudiantes del nivel primario y secundario en una campaña de concientización en redes, charlas y orientaciones para padres familia o tutores.

Las jornadas abordarán diferentes temáticas, tendientes a prevención y promoción de los derechos, tipos de bullying (físico, verbal y social), Cyberbullying y su vinculación con la trata de personas, bullying en las escuelas, violencia silenciosa en las aulas, suicidio y consecuencias en la salud integral de los niños y jóvenes.

“Planteamos este Programa Municipal de vanguardia que tiene que ver con la protección de nuestras infancias, hay un compromiso de la Provincia y por supuesto de la Municipalidad que es quien lleva adelante este programa de concientización contra el Bullying, Cyberbullying y Grooming, cuestiones de vulneración de derechos que suceden en nuestra Ciudad y en todas partes” dijo José Luis Walser.

Y agregó: “Hemos decidido abordarlo de manera integral con los equipos de deporte, salud, niñez y educación para fortalecer a todos los actores que intervienen en esta situación que son los papás, los docentes y por supuesto nuestros niños y nuestras niñas”.

“Este programa se va a extender y va a abarcar formación, capacitación, concientización de todos estos actores para que las situaciones de vulneración de derechos disminuyan y para que quienes hoy están trabajando a destajo para atender estas situaciones, tengan una herramienta preventiva para estas situaciones” indicó el Intendente de Colón.

Y bregó porque “nuestros chicos aprendan a convivir en paz, que fortalezcamos la cultura de la paz, el amor y el entendimiento entre los niños y niñas y para con los adultos, que trabajemos como lo hacemos desde otras áreas en erradicar todos los tipos de violencia que se dan en los gurises de nuestra Comunidad” subrayó José Luis Walser.

Objetivos

Entre los puntos destacados del Programa Municipal de Lucha contra el Bullying, Cyberbullying y Grooming, se propone:

* Garantizar el derecho a una conciencia pacífica, libre de violencia física y psicológica.

* Promover que las instituciones educativas elaboren o revisen sus normas de convivencia.

* Orientar la educación hacia criterios que eviten la discriminación, fomenten la cultura de la paz frente al maltrato físico o psicológico.

* Impulsar estrategias y acciones que fortalezcan a las instituciones educativas y sus equipos docentes para la prevención y el abordaje de situaciones de violencia en las mismas.

* Promover la creación de equipos especializados y fortalecer los existentes en las jurisdicciones para la prevención e intervención ante situaciones de violencia.

Sobre la disertante

Silvina Calveyra, encargada de llevar adelante la primera jornada de capacitación, es consejera del Consejo Federal de Lucha contra la Trata de Personas a nivel nacional, miembro del Observatorio de Abuso Sexual Infantil Juvenil en Entre Ríos, medidora comunitaria y Presidenta de la Asociación Civil Red de Alerta de la provincia. Su equipo capacitador está integrado por las licenciadas en psicología, Agustina Peruchena y Luisina Moreira.

Se realizan trabajos en Club Campito para la práctica de Gimnasia Artística: En Club Campito de la Ciudad de Colón se están llevando a cabo obras para poder ampliar las instalaciones para una nueva disciplina que viene generando mucho interés en la institución como lo es la gimnasia artística.

El Intendente José Luis Walser acompañado por el director de Deportes Leonardo Hellmers y el coordinador de Deporte Comunitario Edgardo Luciani, visitaron el Club y junto al presidente de la institución observaron los trabajos.

Cabe recordar que para realizar estas ampliaciones la Municipalidad está colaborando con materiales para poder avanzar con las obras en el marco del Programa de Fortalecimiento de Instituciones.

Al respecto, Javier Paccot afirmó: “Se está haciendo la etapa de nivelación, el contrapiso para después colocarle el piso propiamente dicho para que se pueda desarrollar la actividad de gimnasia artística” sostuvo.

Y agregó: “Es nueva como disciplina en el club y estamos apostando a eso también” señaló el presidente de Club Campito.

Colón fue sede de la Final Departamental de los Juegos Evita en Deporte Adaptado: Sen realizó este miércoles en Colón la instancia departamental de los Juegos Nacionales Evita en deporte adaptado en el Parque Quirós, clasificatorio al provincial.

El equipo de la Dirección Municipal de Deportes coordinó las distintas disciplinas que se disputaron: salto en largo, carreras y lanzamiento de bala.

«Participaron las tres categorías (sub 14, sub 16 y sub 18) con chicos de Colón, San José, Villa Elisa, Ubajay y Concepción del Uruguay; de acá sacaremos un equipo clasificatorio para los Juegos Evita Provinciales», comenta Marita Tuyaré, profesora de la Escuela Municipal de Deporte Adaptado.

Chef colonense presentó un plato típico de Colón en la TV Pública: El pasado lunes, el chef colonense César Lizarraga, integró el programa «Cocineros Argentinos» y cocinó en vivo un plato de “supremas rellenas con nueces pecán y batatas”, presentando así una amplia gama de productos gastronómicos locales y regionales.

«Cocineros Argentinos» es un programa de cocina que deleita al público con la elaboración de exquisitas y económicas recetas, notas exclusivas sobre los hábitos alimentarios de todas las regiones del país y diferentes técnicas para la elaboración de los platos más ricos y nutritivos.

Siguen los trabajos de ampliación de la red cloacal de Colón: Esta semana la Municipalidad de Colón continúa trabajando en distintas obras públicas para llevar servicios a vecinos de la ciudad.

En ese marco se realizó la ampliación de la red de cloacas en calle Vergniaud entre San Martín y 12 de Abril, en el marco del plan de cierre de malla en sectores donde aún no contaban con el servicio.

Cabe señalar que estos trabajos se realizan con fondos propios, maquinaria y personal municipal del área de obras públicas.

Se realizará la «Promesa de Lealtad a la Bandera Argentina» con alumnos de 4º grados de Colón: En el marco de la conmemoración del día de la Bandera y el 202º Aniversario del fallecimiento del Gral. Manuel Belgrano, la Municipalidad de Colón invita a la Comunidad a acompañar el acto de «Promesa de Lealtad a la Bandera Argentina».

La ceremonia reunirá a niños y niñas de 4ª grado de nuestra Ciudad y se llevará a cabo el lunes 20 de junio a las 11 hs. en Av. Urquiza entre Pbro. Cot y Hernández.

Habrá palabras alusivas a cargo de una docente y también una invocación religiosa para recordar la importancia de esta fecha en la historia argentina como así también una ofrenda floral en homenaje a Manuel Belgrano. Además, participará el Ballet No Me Olvides y el grupo de capacitadoras del curso de LSA (Lengua de Señas Argentina) junto con asesoras sordas que interpretarán las canciones oficiales.

Desde el Municipio se insta a Instituciones y Comunidad a embanderar el frente de los edificios y domicilios para celebrar este 20 de junio.

Se inauguran las obras de puesta en valor de la Plaza Artigas: El lunes 20 de junio a las 15, la Municipalidad de Colón dejará inauguradas las obras de puesta en valor de la plaza Artigas a la cual se la dotó de equipamiento, cuerpo de baños y otras mejoras como juegos accesibles, nuevas luminarias, nuevas veredas, bebederos y bancos entre otras mejoras y novedades.

También se realizó una importante intervención en la parquización de todo el predio. El lunes desde las 15,30 habrá dos puntos chocolate para los niños, y también show de circo y shows de rap y de freestyle.

Se invita a participar de estas propuestas para compartir y disfrutar en un espacio totalmente renovado en Colón.