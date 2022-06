Funcionó el protocolo: Principio de incendio en pub céntrico de La Histórica

Este fin de semana se registró un principio de incendio en un pup céntrico de Concepción del Uruguay, que generó alarma, pero afortunadamente el protocolo para estos casos funcionó correctamente y no pasó a mayores.

Fue alrededor de las horas de este domingo, en el local de El Arca ubicado en calle Leguizamón, que debió ser evacuado al detectarse una falla en uno de los bafles ubicado abajo del escenario que tomó fuego.

03442 dialogó con responsables del Pub, quienes señalaron que al detectarse en principio de siniestro se puso en marcha el protocolo para este tipo de casos y en cuestión de minuto y medio se logró el desalojo de la gente.

“En el instante del incidente el local estaba con su capacidad al límite y había gente fuera del mismo que no podía ingresar, lo que generó los inconvenientes de conocimiento público, algo que sucede muchas veces con algún desubicado. Lo importante fue que el protocolo de seguridad se cumplió bien, pero lo demás ya excede a nosotros, ya que para controlar a la gente está la Policía contratada en cada evento”, señalaron.

Por otro lado destacaron que en el local se encontraban las personas permitidas, pero que el problema era en el exterior, donde ya debe controlar Guardia Urbana y Policía.

“Al lugar vino personal de la Guardia Urbana y nos dijo que había mucha gente y labraron un acta, pero no se hizo recuente alguno y se labraron el acta ellos, no la Policía de Entre Ríos que su función es la seguridad. La concentración de gente era en el exterior, donde salían los que estaban en el local y se encontraban con los que pretendían ingresar. Ahora tendremos que ir a Fiscalía a ver como se soluciona. Lo que dijeron es improbable ya que no se realizó ningún recuento y además estábamos en regla”, culminaron.