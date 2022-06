Falta de gasoil: Frigerio criticó “la falta de previsibilidad y la ausencia absoluta de un plan del gobierno”

Tras reunirse con integrantes del Centro Empresario del Transporte Automotor de Cargas de Concordia, el diputado nacional Rogelio Frigerio (Juntos por el Cambio-Entre Ríos) manifestó su preocupación por la falta de gasoil que perjudica a los sectores del transporte y la producción, y criticó la ausencia del gobierno nacional para encontrar soluciones.

El legislador nacional se manifestó “muy preocupado” y reveló: «En la reunión con los transportistas en Concordia nos transmitieron la angustia que siente el sector respecto de lo que está pasando porque esto que ocurre con el gasoil es la gota que rebalsa el vaso, dado que ya hace rato que tienen problemas con los costos, la falta de importación de neumáticos, de repuestos para los camiones y para el transporte en general”.

«Desde principio de año que los transportistas le vienen advirtiendo a las autoridades que esto iba a pasar y el gobierno nacional, como siempre, improvisa, no toma recaudos, no anticipa los problemas y así estamos; en plena cosecha gruesa, en plena cosecha de cítricos en la provincia nos estamos quedando sin la posibilidad de sacar el fruto del trabajo de nuestra producción y venderlos, así que la situación es desesperante para el sector y el gobierno está ausente”, remarcó.

En ese sentido, criticó que “evidentemente la única idea que se le cayó al gobierno como solución es aumentar los precios del combustible para los extranjeros, lo que es aún peor porque los transportistas nos comunicaron que a ese precio siguen comprando porque es mucho más barato que en sus países”.

Finalmente Frigerio planteó que “el drama de Argentina es que tenemos que quedarnos sin gasoil, sin poder transportar la mercadería para darnos cuenta de la falta de previsibilidad y la ausencia absoluta de un plan del gobierno” y lamentó que “como suele ocurrir en Argentina, hasta que esto no se sienta en el Área Metropolitana probablemente nadie tome ninguna acción porque esto ocurre, por ahora en el interior del país y Entre Ríos es una de las provincias más perjudicadas”.