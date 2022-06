El malicioso sitio y el Palacio

Circula en las redes insociales una crítica hacia este sitio, tratado como amarillista y carente de profesionalismo, lo que le podríamos aceptar a esa vecina que nos señala de esa manera. No le dejaremos pasar lo de malicioso. Eso jamás. Los que hacemos esta página, la hacemos con total sinceridad. Y somos sinceros hasta en los errores que cometemos, que no dudamos en corregir, aceptando el señalamiento de ese error.

Pero no somos maliciosos. Malicioso es destratar a la gente, malicioso es negar lo que está a la vista de todos, malicioso es impedir que se sepa, o no reconocer, que un muro se está por caer. Nada más que eso.

Si se realizaron tareas en un sitio histórico para conservarlo no hicieron más que cumplir con el mandato que conlleva aceptar semejante cargo de dirección. Todos, los que hacemos esta página y los vecinos de la ciudad, queremos conservar nuestro patrimonio, porque son nuestros, forman parte de nuestra historia y es el legado de nuestros mayores. No nos van a correr con cátedras de patrimonios o graduaciones de carreras. Pateamos las calles desde hace años y sabemos de estos lugares. No desdeñamos de lo académico, pero solo pedimos que respeten nuestro trabajo, que nunca fue ni será malicioso.

El resto, corre por quienes pretenden señalar desde púlpitos supuestamente superiores, calificaciones hacia los demás, las que sólo ellos, con su accionar y sus actuaciones, practican.

PD: La hermosa foto que ilustra esta publicación pertenece a uno de los hacedores de este grupo. Permite graficar el cariño de todos por ese pedazo de historia nuestra.