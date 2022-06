El Decano de Servilla ante el Lobo de Orcellet por TV

Atlético Paraná y Gimnasia cierran la primera fecha de la Zona B el sábado desde las 15:15 para la televisión ya que la TV Pública transmitirá el encuentro en directo. El concordiense José Darío Sandoval será el árbitro y los lineas Carlos Javi Mihura de Mercedes y Rodrigo Lezcano Garcilano, de Paraná, como asistentes. Llamativo este último, oriundo de la ciudad capital.

PROGRAMA

El programa completo de la 17ª fecha de la Zona Norte tendrá este programa a jugarse entre Sábado y domingo.

Sábado

15:15: Atlético Paraná vs. Gimnasia y Esgrima.

Árbitro: José Darío Sandoval (Concordia).

Asistentes: Carlos Javier Mihura (Mercedes) y Rodrigo Lezcano Garcilano (Paraná).

Cuarto árbitro: Oscar Bono (Junín)

15:30: Crucero del Norte vs. Boca Unidos.

Árbitro: Fernando Abel Brillada (Resistencia)

Domingo

15:00: Unión (Sunchales) vs. Sp. Belgrano.

Árbitro: Víctor Rojas Aguirre (Corrientes)

15:00: Depro vs. Sarmiento (Resistencia)

Árbitro: Bruno Amiconi (Salto)

16:00: San Martín vs. Douglas Haig.

Árbitro: Adrián Franklin (Santa Fe)

16:00: Gimnasia y Tiro vs. Racing (Cba.)

Árbitro: Guillermo Adrián González (Resistencia)

16:30: Sportivo Las Parejas vs. Juventud Unida.

Árbitro: Brian Gustavo Ferreyra (Venado Tuerto)

17:00: Central Norte vs. Def. Belgrano.

Árbitro: Francisco Martín Acosta (Santiago del Estero

Libre: Juventud Antoniana (Salta).