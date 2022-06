Daniel Baez al frente en su clases

El Chino Báez junto a su hija Melisa logro redondear un triunfo que se venia mostrando hacia varias fechas y no se podía concretar, presentándose como uno de los grandes referentes de su clase en el Rally Entrerriano Rio Uruguay Seguros.

“Fue un fin de semana deseado, no puedo pedir mejor regalo del día del padre, una carrera muy linda, con tres tramos espectaculares, muy bien preparados y creo que en esto tiene mucho que ver la experiencia de Javier Tofay para la organización; creo que un gran mérito de este resultado lo tiene Víctor Romagnoli que me entrego un misil, el auto se fue a su taller a Santa Lucia después de María Grande y se lo reviso entero, durante la carrera solo se fue controlando y todo funciono de 10, tengo que destacar también el trabajo de Melisa en la butaca derecha, se mandó una hoja excelente, yo no le quería fallar esta carrera como en la anterior y por suerte nos salió todo, nos adaptamos bien a los caminos y salvo en el Super que nos fuimos un poquito, todo salió redondito; esta clase se puso muy linda, estamos todos muy apretados en los tiempos, creo que es un gran acierto la N7 Light, cuatro carreras y cuatro ganadores diferentes.” Comento el de Santa Elena.

“Fue muy Emotiva por ser el día del Padre, creo que Yoyi (Giebert) nos estuvo acompañando el fin de semana, tengo un montón de recuerdos con El desde que arranque en esto, allá por 1995 cuando yo compre el R18 El me lo alquilo las dos primeras carreras y me dio una mano para que yo lo pudiera terminar de pagar y me lo arreglo entero en su taller y yo esas cosas no me las olvido; esta carrera es para El, que siempre va a estar entre nosotros; tengo que agradecer al Municipio de Nogoya que como todos los organizadores de este año hizo las cosas muy bien y con responsabilidad, al equipo de Romagnoli por la atención del auto que fue excelente, a mi Familia, a mis Amigos y a mis Sponsors que son Rio Uruguay Seguros, El Buen Vecino, Ya Mel Productos del Limpieza, Sahara Summer y Mc Pro y no me quiero olvidar de todos los que difunden la categoría. Ahora estamos mas motivados para estar presentes en las fechas que faltan, estamos a mitad de campeonato y somos varios los candidatos, así que no se puede ceder nada.

Nos vemos en Federacion!”