Cresto a Bahl y Lauritto: “Tienen que jugar»

Enrique Cresto estuvo en la sede departamental del PJ de Concordia. Como lo reveló Página Política en mayo, el titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) piensa volver a la Intendencia.

En el salón Néstor Kirchner se presentó este viernes ante integrantes del Frente de Agrupaciones Peronistas, a quienes convocó a “reavivar la llama” en la militancia: “Lo que van a hacer ustedes en la provincia es empezar a mover, a despertar esa llamita. Es importante para recuperar y para ganar”.

Cresto se mostró confiado de cara al 2023. “Estoy convencido de que el peronismo puede ganar en la provincia. En 2023 podemos ganar, pero tiene que haber primero una militancia”, aseguró.

“Que no me caguen de vuelta”

En ese sentido, el funcionario nacional reveló ante el auditorio que se reunió en los últimos días con el intendente de Paraná, Adán Bahl; y con el ahora presidente de la CARU, José Eduardo Lauritto.

“Estuve con Bahl y con Lauritto. Les dije: ‘tienen que jugar, sino me van a cagar. Si juego solo para candidato a gobernador como pasó cuando fui candidato a diputado me van a cagar. Tiene que haber PASO, tienen que jugar. Vos Beto tenés que ser candidato a gobernador, vos Pato también. Si no sos ahora que tenés 70 años no sos más. Esto no es para tibios”, narró Cresto a modo de crónica ante los presentes en el cónclave que quedó grabado por la transmisión en vivo en Facebook y que reprodujo el sitio Tarea Fina.

Para explicar por qué les dijo lo que les dijo al intendente de Paraná y al ex vicegobernador, sostuvo: “Sirve que jueguen, porque si juegan en las PASO Lauritto gana en Concepción del Uruguay, nosotros vamos a ganar en Concordia y el Beto gana en Paraná. Y entre los tres vamos a sacar 60%”.

Según este escenario proyectado por el concordiense, luego de la victoria en las PASO llegaría el armado provincial.

“Después tendremos que articular. El que gana conduce y los otros acompañan. Total, hay lugar para todos. Si haces un gobierno con militantes y en vez de poner amigos de funcionarios ponés militantes, tipos que laburan, hay lugar para todos los sectores.Y encima hacés un buen gobierno. Ponés militantes y sabés que van a laburar con vocación, con compromiso. Porque la misma gente que hizo que llegues ahí se lo va a reclamar. Ahora, si vos ponés gente que no tiene compromiso, ¿quién le va a reclamar?”, se preguntó, irónico.

Cresto reconoció que una candidatura a gobernador lo entusiasma. “Me seduce ser parte de un proyecto nacional, de nada sirve llegar a gobernar la provincia si en Nación gobierna (Mauricio) Macri”, afirmó.