Convocan a audiencia pública por la causa contra Botnia-UPM

El jueves 16 de Junio a las 11:00 horas en el Centro de Convenciones del Parque de la Estación se llevará a cabo la audiencia pública abierta convocada por el juzgado Federal de Gualeguaychú.

En el marco de los autos caratulados “UPM (ex BOTNIA) y otro s/ INFRACCION LEY 24.051 (ART. 55)”, en trámite por ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo del Dr. Hernán S. Viri, Juez Federal, se invita a la comunidad a inscribirse para presenciar la audiencia pública a través del siguiente formulario: https://forms.gle/heBdCyb8Dt5M418S8

Esta invitación es abierta y tiene como finalidad poder presenciar la audiencia pública de carácter informativa, para difundir públicamente los resultados concretos de las medidas suscitadas en el marco de la causa Botnia UPM. Además, ocho actores jurídicos realizarán sus aportes para avanzar en alternativas sobre la causa.

“Es importante que todos los actores jurídicos puedan aportar y se pueda avanzar en alternativas sobre la causa”, declaró el Juez Federal, Hernán Viri.

Una de las entidades que no confirmaron su participación es la CARU uruguaya. Al respecto, el juez federal expresó “yo les he mandado tres requisitorias y no me han contestado. La CARU no ha dado muestras de participar. Después veré cómo procederemos con eso”.

Se llevará a cabo el día 16 de junio del corriente, a las 11 horas, en el Centro de Convenciones de esta Ciudad, sito en calle Estrada N° 1080 (Parque de la Estación) Gualeguaychú.