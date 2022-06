Continúan las competencias locales de los Juegos Evita

Quinientos estudiantes participaron de la etapa local de atletismo sub 17 de los Juegos Deportivos Evita, quienes compitieron en la pista sintética del Centro de Educación Física. El intendente, Martín Oliva, estuvo acompañando el desarrollo de esta jornada, que le siguió a la de igual disciplina pero en la categoría sub 14.

La instancia local de los Juegos Deportivos Evita continuó este viernes en la cancha sintética municipal de hockey, donde se disputaron los partidos de las categorías femeninas sub 14 y sub 16.

Concepción del Uruguay será sede de las finales provinciales de atletismo sub 14 y sub 17, del 17 al 19 de agosto. Además, del 24 al 26 de agosto se disputará en nuestra ciudad la instancia final provincial de discapacidad sub 14, sub 16 y sub 18, y natación sub 14.

Los juegos culturales

Por otra parte, se informó sobre la convocatoria para los Juegos Culturales Entrerrianos Evita, que desde la Secretaría de Cultura de la Provincia se realizará durante lo que resta del año bajo el lema “Somos Litoral”.

De manera presencial, se podrá participar de estas disciplinas para las categorías sub 15 y sub 18: Pintura; Dibujo; Fotografía Digital; Cuento; Videominuto; Danza (pareja e individual); Teatro (grupal y unipersonal); Canto solista; Free Style. Para adultos mayores: Pintura o Dibujo; Fotografía Digital y Cuento.

La Secretaría de Deportes de la Provincia por su parte, articulará con los Juegos a través de su proyecto “Abuelos en Acción”. Todas las categorías para personas mayores de los Juegos de este año se trabajarán en conjunto con dicha secretaría.

La inscripción se realiza a través del formulario en https://bit.ly/3QicvWe. Además, el reglamento puede consultarse en https://bit.ly/3NJELza. Por más info: juegosevitaentrerios@gmail.com.