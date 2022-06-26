Con Leguizamón convocado el Lobo vuelve al Núñez

Gimnasia recibe esta tarde, desde las 15.00 en el Núñez, a Gimnasia y tiro por la fecha 15 del torneo Federal A de fútbol. Maximiliano Macheroni será el árbitro del encuentro. El Lobo viene de lograr una victoria en Sunchales ante Unión mientras que la visita derrotó a Juventud Unida en Salta.
La gran novedad en el Lobo es el regreso entre los convocados de Luciano Leguizamón.
Domingo 26
G. Y ESGRIMA CONCEPCION DEL URUGUAY GIMNASIA Y TIRO SALTA 26/06/2022 15:00 MACHERONI MAXIMILIANO* ROSARIO CARO AGUIRRE JAVIER* CASILDA OSUDAR * SEBASTIAN ROSARIO FLEITAS HUGO ROSARIO
JUV. UNIDA GUALEGUAYCHU AT. PARANA PARANA 26/06/2022 11:00 MARTIN * MAURICIO EXEQUIEL TUCUMÁN ARGAÑARAZ LEILA * ROMINA TUCUMÁN PONCE * JOSÉ TUCUMÁN ABDALA WILIAMS SANTIAGO DEL ESTERO
BOCA UNIDOS CORRIENTES SPORTIVO AT. CAÑADA DE GÓMEZ 26/06/2022 15:30 ACOSTA FRANCISCO MARTIN * SANTIAGO DEL ESTERO SAYAGO JORGE ANTONIO * SANTIAGO DEL ESTERO MAGUNA EMILIO* JOSÉ SANTIAGO DEL ESTERO CACERES NESTOR SANTIAGO DEL ESTERO
JUVENTUD ANTONIANA SALTA CRUCERO DEL NORTE POSADAS 26/06/2022 16:30 NUÑEZ PABLO* SAN JUAN GONZALEZ GABRIEL* SAN JUAN ALLEGUE * JESUS SAN JUAN ARAUJO GABRIEL MENDOZA
Lunes 27
DOUGLAS HAIG PERGAMINO CRAL. NORTE SALTA 27/06/2022 13:45 LLOBET FABRICIO * CÓRDOBA CORIA * MATÍAS CAÑADA DE GÓMEZ GUZMAN MARCOS DAVID * PASCANAS GONZALEZ MATIAS SAN FRANCISCO
SARMIENTO RESISTENCIA SAN MARTIN FORMOSA 27/06/2022 15:00 DIAZ JOSÉ* VILLA MERCEDES FLORES ROIG* JUAN IGNACIO TILISARAO OJEDA * FEDERICO HERNAN VILLA MERCEDES NOGUERA MATIAS SAN LUIS
RACING CÓRDOBA UNION S. RAFAELA 27/06/2022 20:30 BENITES GUSTAVO* FEDERICO SALTA CARDOZO * WALTER AUGUSTO JUJUY DIAZ * LUCIANO AGUSTIN SALTA BONO OSCAR JUNÍN
SP. BELGRANO SAN FRANCISCO DEPRO COLON (ER) 27/06/2022 20:30 GONZALEZ GUILLERMO * ADRIAN RESISTENCIA BRILLADA * FERNANDO ABEL RESISTENCIA DURE MARIANA* BEATRIZ RESISTENCIA LOPEZ RODRIGO RESISTENCIA
LIBRE: Defensores de Belgrano (Villa Ramallo).
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