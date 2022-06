Comienza la etapa local de los Juegos Evita

La Dirección de Deportes Municipal informa que comenzará este Jueves 2 de Junio la Etapa Local de los Juegos Deportivos Evita con la disciplina de Ajedrez Mixto para las categorías sub 14 y sub 16. La actividad se desarrollará en la Carpa del Predio Multieventos a partir de las 9,00 hs contando con la participación de 90 alumnos inscriptos de diferentes instituciones educativas y será fiscalizado por el Taller Municipal de Ajedrez.

Cabe destacar que las competencias de los Juegos Evita continuaran la próxima semana con la instancia de Atletismo sub14 y sub 17 el día martes 7 y jueves 9 de junio respectivamente en el Centro de Educación Física Nº 3, el día miércoles 8 se disputará el Basquet 3×3 y 5×5 en el Club Parque Sur y el viernes 10 del corriente será el turno del Hockey Femenino y Masculino sub 14 y sub 16 en la cancha sintética municipal.