Comenzó la Semana del Ambiente con importantes aportes de profesionales técnicos

Se desarrolla la Semana del Ambiente, que se inició con una jornada de exposiciones sobre acciones en marcha, desafíos y temas ambientales puntuales. Durante toda la semana habrá actividades. Este miércoles se recibirán desechos electrónicos en el predio Multieventos.

Una jornada de exposiciones abrió este lunes la Semana del Ambiente, organizada por la Dirección de Salud Ambiental de la Municipalidad, con intervención de diversos sectores. Se realizó en el Auditorio “Carlos María Scelzi”.

Al realizar la introducción, el intendente Martín Oliva expresó que “el secreto es si estamos haciendo algo o no para cambiar porque, si no está cuidado, el ambiente en el que vivimos es un problema”. En referencia al desafío colectivo que representa la protección ambiental, Oliva fue claro al manifestar que “es una responsabilidad de todos y no se puede vivir si no aseguramos nuestro ambiente. Faltan muchas cosas en cada una de nuestras esquinas pero no nos pueden decir que no trabajamos al lado de quienes saben, porque trabajamos junto a la Facultad de Ciencias de la Salud, INTA, INTI. Debemos entender que a nuestra sociedad la hacemos entre todos, también en cuanto al ambiente”, agregó el Intendente.

Líneas de acción municipales

El director de Salud Ambiental, Pablo Guillaume, detalló las principales líneas en las que viene trabajando la Municipalidad:

Residuos : hay dos barrios donde como prueba piloto se realiza la recolección diferenciada, previéndose implementarlo también en otros barrios. En cuanto al relleno sanitario, “la obra está muy avanzada, es con características únicas de la provincia. El proyecto que desarrollamos fue con el acompañamiento del INTI y la UNER para el estudio de impacto ambiental y proyecto ejecutivo”, detalló.

Otros Puntos Limpios se sumarán al que está en Plaza Constitución, además de “campanas plásticas” que permiten depositar residuos reciclables. Se suma que el Centro de Entrega Voluntaria de Residuos (CEVoR) comenzará a funcionar la semana próxima en la esquina de Defensa Sur y Suipacha.

Reserva natural : Guillaume se refirió también a lo realizado y planificado en cuanto a recuperación de zonas de reserva. En Paso Vera Norte se recuperó un sector que estaba irregularmente apropiado, habiendo quedado “lo más parecido a su estado virgen y ahora trabajamos en la recomposición y mantenimiento”. También se ajustaron aspectos de recomposición de la zona ya conocida de Paso Vera. Por otra parte, se creó la Reserva del Arroyo del Curro, con el fin de conservarlo.

Legislación : se dictó un Decreto reglamentario de la Ordenanza de Residuos Peligrosos, y una nueva Ordenanza para los generadores de residuos biopatológicos. Por otra parte, fue sancionada una Ordenanza que establece normativa municipal para el control de efluentes industriales, fortaleciendo la exigencia del Estado comunal que se suma a la legislación entrerriana.

Educación : se realizan charlas en todos los niveles educativos, a cargo del equipo de Salud Ambiental junto a la directora de la Isla del Puerto, bióloga Leticia Haudemand.

La jornada también tuvo exposiciones presentadas por los “Vecinos por los Humedales”. Fernando Raffo, ex secretario de Ambiente de la Provincia se refirió a los humedales artificiales, mientras que Patricia Pruner expuso sobre “Biocorredores”. Por su parte, la arquitecta Graciela Falivenne abordó el “Diseño sensible al agua”. Además de las charlas temáticas, en el hall del Auditorio pudo apreciarse al término de la charla, la muestra fotográfica del Club de Observadores de Aves. A las acciones que se implementan contra el cambio climático se refirió la bióloga Leticia Haudemand quien detalló las acciones implementadas para mitigar los gases invernaderos.

Recolección de residuos electrónicos

La Semana continuará este miércoles En el Predio Multieventos, donde de 9 a 16 se realizará la Campaña de Recolección de residuos especiales, electrónicos y aceites.