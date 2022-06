Columna de Astronomía: El martes 14 de junio se producirá la Superluna de fresa

El próximo martes, 14 de junio se producirá la llamada “Superluna de fresa”; veamos qué es esto:

La Luna, gira en torno a la Tierra (vaya novedad !!!) en una órbita que tiene la forma de una elipse; de acuerdo a la primera ley de Kepler (sabe quien fué Johannes Kepler ??, la semana que viene le contamos).

La elipse es una figura geométrica que es “una circunsferencia achatada”, tiene “dos centros”, uno de ésos centros es ocupado por la Tierra, de tal manera que en un punto la distancia Tierra-Luna es mínima (perigeo) y en otro punto la distancia es máxima (apogeo); cuando la Luna se encuentra en el perigeo, debido a su cercanía, se la ve un poco más grande (alrededor de un 10 %) que en “circunstancias normales” (en la otra parte de la órbita).

Bien, cuando se produce ése perigeo la Luna se llama “Superluna”, y éso es lo que precisamente sucederá el próximo martes.

Ése día, la Luna se encontrará a 363 808 kilómetros de la Tierra a las 10:52:37 hora oficial Argentina:

El martes 14, la Superluna, en nuestra ciudad, saldrá a las 18:04 hora oficial Argentina (el Sol se habrá ocultado a las 17:54 horas) un poco a la derecha del punto cardinal Este (azimut 122°), así que si tiene la posibilidad de ver la salida, no se la pierda !! (si no puede, no se haga problema, en Julio tendrá otra oportunidad).

Bien, ya hemos visto porqué es Superluna, ahora ¿ porqué el nombre de “Luna de fresa” ó “Superluna de fresa”?: bien, ése nombre proviene de como llamaban a ésta Luna un pueblo originario de América del norte denominado “algonquinos”: tomaban a esta Luna como señal para cosechar fresa salvaje. De ahí surge su nombre tan particular.

Esta Luna, también tiene otras acepciones: para los hindúes es el inicio de la festividad “Vat Purnima” con la que a lo largo de tres días, las mujeres casadas deben mostrar el amor que sienten por sus maridos atando un hilo alrededor de un árbol de higuera y para los budistas, este día es la fiesta de Poson Poya.

En Sri Lanka representa la iniciación al budismo.

Al fin y al cabo: NO se verá la Luna teñida de ningún color, tendrá el color blanquecino normal, sólo recibe ése nombre por diferentes acontecimientos que suceden en el mundo.

ACTIVIDADES:

El lunes 13, en conjunto con la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Concepción del Uruguay daremos inicio a una actividad que se dió en llamar “Astronomía en los barrios”; la cual consiste en que mes a mes, recorreremos los barrios de la ciudad realizando una jornada de Astronomía: charla/taller, muestra de astrofotografías de objetos celestes de nuestro cielo y observaciones astronómicas, el lunes, estaremos en el CIC del barrio 12 de octubre, a las 17:30 horas daremos inicio a la actividad:

En tanto, el martes 14, día de la Superluna estaremos en el Polideportivo de San Justo, a las 17:30 horas comenzaremos la charla/taller de Astronomía y luego disfrutaremos de la Superluna.

Ambas actividades son para público en general y en particular para aquellos jóvenes que sienten inclinación por las ciencias, quedan invitados !!

