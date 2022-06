Capacitarse y capacitar- Por Dr. Fernando Spiazzi

Como usted lector sabe, hace largo tiempo que escribo y comento del mundo del deporte y de sus normas.

Desde mi lugar en el mundo la bellísima ciudad de San Jose departamento Colon, Provincia de Entre Ríos, intento y pretendo capacitar, con la idea de dejar prendida una luz y una semilla en el derecho deportivo o derecho del deporte.

Confieso que en ocasiones me encuentro frustrado por el poco interés que esta nueva rama del derecho despierta y otras veces enaltecido y orgulloso porque observo que existe gran cantidad de personas que quieren aprender, que quieren escuchar debatir de reglas y de historia del deporte.

Analizo y encuentro coincidencias con otras ramas del derecho que tuvieron que atravesar el mismo camino, a modo de ejemplo, Hace más de 40 años cuando se hablaba de la contaminación y del derecho ambiental, seguramente se pensaba que esto no podía ser una rama autónoma del derecho y sin embargo hoy en dia, es una materia de derecho muy estudiada y con mucha practica en la vida corriente.

Observo y opino que, con el derecho del deporte, ocurrirá lo mismo, en estos momentos somos muy pocos los que pretendemos y estudiamos y le damos difusión a estos temas que para muchos se deben solucionar en la justicia ordinaria.

Estoy convencido que, con el fuerte crecimiento de los clubes de las asociaciones civiles, de las leyes deportivas, de los contratos y de la litigiosidad en varios aspectos, el derecho deportivo se convertirá de a poco en una rama de estudio necesaria y que otorgará soluciones especiales, que solamente encontraremos en las reglas de este derecho para solucionar los problemas de fondo.

Desde muy joven fui un apasionado de los reglamentos deportivos, en especial de los reglamentos del futbol, me interese por la estadística, las normas y todo lo que rodeaba al deporte, fui hincha, jugador, espectador, dirigente, periodista, abogado y especialista en cuestiones deportivas, pero más allá de mis conocimientos, siempre manifiesto que estas cuestiones se realizan con pasión, con amor con dedicación, para que en definitiva tengan un final feliz.

Siempre es importante capacitarse, de todos los lugares se aprende algo nuevo y valioso, depende donde nos ubicamos como escuchamos, como recepcionamos, para aprender las nociones básicas de lo que uno quiere y desea saber.

Después están nuestras grandes guías, no me quiero olvidar en esta columna deportiva del gran ENRIQUE GLEZER uno de los dirigentes mas importantes que sin dudas tuvo la provincia de ENTRE RIOS, puede decirse que él fue mi maestro y quien me instigo para que yo estudie abogacía y dedicarme al derecho deportivo.

ENRIQUE GLEZER concreto varias hazañas, pero quizás la mas importante fue la de ganarle la protesta a REAL ARROYO SECO, el equipo del poder, cuando él era dirigente de Gimnasia de Uruguay, por esas cosas de la vida hoy no está con nosotros, pero en su figura debemos resaltar el dirigente deportivo, el de las cosas simples, el de la honradez, el de la solidaridad, de pelear las peleas más difíciles, sabiendo de antemano que la lucha era desigual, ENRIQUE ERA ESO Y MUCHO MAS.

Recuerdo patente una frase de él, ante una protesta de partido, porque luchamos Fernando” POR EL HONOR”, entonces no se habla más, te acompaño hasta el final y así lo hizo, un hombre de una calidad humana enorme que dejo un vacío muy difícil de llenar.

En este recuerdo de capacitarme y de capacitar no puedo dejar pasar por alto la figura del DR MARIO BORDON, colega fallecido hace unos días y también era un gran amigo, un hombre INTEGRO,HONRADO COMO EL QUE MAS, con el que discutíamos a diario y muchas veces sin ponernos de acuerdo ,pero que te dejaba en el aire una gran sabiduría, de eso se trata la vida de capacitarse ,de escuchar a los que saben, a los que de seguro te van a dejaran algo para la posteridad y cuyas enseñanzas te van acompañar por siempre.

Capacitarse, por estos días con éxito la FEDERACION ENTRERRIANA DE FUTBOL inicio un curso donde participan y se capacitan cien 100 dirigentes deportivos de toda la provincia, ideas como esta son importantes, hoy capacita Fernando Spiazzi, eso es anecdótico ,existen en la provincia varios especialistas en derecho deportivo, lo importante aquí, es que estas capacitaciones no se pierdan, observó con largo penar y preocupación la ignorancia en situaciones simples que se desconocen, porque simplemente no se quiere escuchar.

Debemos aprender a escuchar, a debatir a cuestionar, a establecer ideas, patrones, para que nuestras instituciones caminen por el camino correcto.

El deporte es un derecho social y sobre esta realidad es que debemos trabajar, para que el dia de mañana nuestros hijos puedan disfrutar de un derecho cada vez mejor.