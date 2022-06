Alicia Marta Amarillo vda. de Guibaudo «china» QEPD

Querida Abu “China”

Gracias por todo lo que nos has podido brindar al lo largo de tantos años.

Has sido un gran ejemplo para todos nosotros, hijos claramente, nietos, bisnietos.

En particular los integrantes de la Familia Muzzio: Chela, José; Mónica y Walter, Nany y Rodolfo, Nancy y Omar, Rodrigo y Mariela. Cada uno de tus bisnietos: Lucía, Gabriel, Pablo, Martín – Santiago, Lizzie, Iván – Gabriel, Zoe – Ezequiel, Aitana, Ohana.

Te amamos y te extrañaremos, que el Padre Celestial te de refugio a su lado