Este jueves, y con la presencia de la totalidad de los ediles, se llevó a cabo la novena sesión ordinaria del concejo, el salón Juan Domingo Perón fue escenario de un encuentro entre uruguayenses que pudieron expresarse y escucharse democráticamente a través de la “Banca del Pueblo”.

BANCA DEL PUEBLO.

El recinto estuvo completo por la presencia de unos cincuenta trabajadores de la planta de tratamiento de material residual preclasificado, y una docena de vecinos de los barrios Villa Industrial, Altos de las Quintas, El Pinar, 53 Viviendas y Loteo “Ensueño”, todos esperando la «Banca del Pueblo” –Ordenanza N°9.869 – que en esta oportunidad fue utilizada por Joaquín Vidal en representación de vecinos de los barrios antes mencionados.

El presidente del cuerpo, Ricardo Vales – respondiendo a la nota presentada por Claudia Fretes – invitó a tomar lugar en la “Banca del Pueblo” al vecino Joaquín Vidal que comenzó diciendo «En principio me gustaría aclarar que esto no es contra nadie, no es político, ni partidario. El barrio es muy heterogéneo, desde las edificaciones como así también las características de las personas que lo integran, y en este momento disponemos de carencias. Remontándonos hace 3 o 4 años hacia atrás, tuvimos una ola de delitos en aquel verano donde pudimos relocalizar a personas que se habían acercado al barrio y tenían la costumbre de visitar nuestros hogares todas las noches uno por uno. A partir de ahí hemos tomado distintas causas comunes, desde mejorar el estado de las calles, cambiar focos, desmalezar, liberar amontonamientos de cursos de agua… entonces entendemos que hay otras urgencias en el barrio, sentimos que estamos postergados, por eso venimos a decirles que, al proyecto de barrio que reúne esas 25 o 30 manzanas el tránsito pesado nos quedó dentro, y es una especie de avenida con vehículos de gran porte que van al puerto, y es un tráfico permanente que nos hace esperar hasta dos semáforos en horas pico.»

«La ciudad ha crecido hacia el noroeste, la visión de los vecinos está muy alejada de este proyecto y la idea era que lo tengan en claro. Es un barrio muy lindo, es tranquilo, es un barrio que se empieza a ver movimiento después de las 6 de la mañana porque todos salimos a nuestros laburos, es un barrio que merece crecer mínimamente con su espacio verde y este proyecto en particular fue un cimbronazo, porque la idea era contar con otro tipo de propuesta en ese espacio… bienvenido para el barrio todo aquello que sea más parecido a una plaza»

«Sé que es difícil, no es una cuestión de vecinos contra vecinos, no es política partidaria, nos acercamos alentando soluciones de cara a un barrio que hace 8 años que estoy, y lo he visto modificarse positivamente y entiendo que el municipio podría acercarse positivamente, acompañando esas demandas que los vecinos tenemos.»

«La ciudad va para allá, y creo que está en manos de ustedes definir qué quieren que sea la ciudad en ese punto donde hay mucho por hacer, muchas gracias en nombre de los vecinos y esperemos que todo se solucione para el bien de todos, porque si no, no es solución.»

Luego de finalizada la Banca del Pueblo, el presidente del cuerpo solicitó 5 minutos de pausa para luego continuar con la sesión ordinaria, en ese momento se retiraron del recinto los trabajadores de la planta de tratamiento de residuos que asistieron a la sesión.