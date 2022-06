100 años de YPF: “Le mandé a Cristina a Olivos el nombre de Galuccio en un papelito adentro de un sobre”

“El 26 de diciembre de 2011 me subí a un avión y me fui a Londres a pasar un día con Miguel Galuccio. Volví a la noche a Buenos Aires y a partir de ese momento le empecé a mandar mensajes a Cristina diciéndole que tenía algo importante para proponerle”, recordó esta mañana el ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, consultado por El Destape Radio sobre su rol en la recuperación de YPF.

“Ya estaba por bajar los brazos, pero como buen vasco que soy seguí insistiendo. El 4 de marzo escribí un mail para la Presidenta con todos los detalles, pero al final no lo mandé, sino que lo imprimí, metí el papelito en un sobre y lo envié a Olivos para entregar en mano”, continuó.

Un mes más tarde, Urribarri fue citado a El Calafate adonde acudió junto con Galuccio para conversar con Cristina y Carlos Zannini. “Fue una reunión de más de cinco horas en la que Carlitos Zannini y yo fuimos espectadores privilegiados de un intercambio histórico”, recordó Urribarri.

“El 4 de mayo en un salón de la Casa Rosada colmado había una sola persona a la que nadie conocía. Sentado en primera fila estaba Miguel Galuccio, el entrerriano que fue clave en la recuperación de nuestra petrolera de bandera”, completó.

Persecución judicial

El ex gobernador se encuentra en Israel, donde cumplió en los últimos dos años el rol de embajador argentino. Renunció al cargo apenas conocido un fallo en su contra por parte de la justicia entrerriana.

“Se me juzgó y condenó en primera instancia con una sentencia que ya apelamos por contrataciones en carteles en la ruta, la difusión de cuatro spots, de una solicitada contra los fondos buitre y la instalación de un parador. Los fiscales y luego el tribunal -en una sentencia en la que copiaron y pegaron la acusación- sostienen sin pruebas que estas acciones no fueron para difundir políticas públicas sino para promover mi figura porque yo quería ser candidato”, resumió Urribarri.

“No hay ninguna prueba, ni un testimonio, ni un documento ni nada que compruebe esta hipótesis. El fallo es un mamarracho. Nuestros abogados se contactaron con Raúl Zaffaroni que hizo un análisis contundente en el que señala estas arbitrariedades. Incluso la fiscal que condujo la acusación reconoció en el cierre del debate que no tenía pruebas, ni testimonios, ni documentación que acreditara los hechos”, agregó.

“¿Por qué tanta persecución? La transformación histórica que pudimos hacer con Cristina en Entre Ríos está muy presente y eso hace que yo siga siendo un estorbo para la oposición. Eso me convirtió en un enemigo para muchos sectores de poder y encima se me ocurrió lo de YPF, lo del Fútbol para Todos, tomé posición contra los fondos buitre… Debo reconocer que pisé algunos callos y por eso me estoy bancando todo esto”, sintetizó Urribarri.

Jury a la fiscal anticorrupción

Respecto de la reciente destitución de la fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, que apunta a Urribarri por su situación, el ex mandatario expresó: “Cualquier persona con sentido común se da cuenta de que si a alguien perjudicó que este jury se realizara en simultáneo con el juicio en mi contra es a mí. Se instaló que yo estuve detrás de todo esto, pero en Entre Ríos todos conocen las razones objetivas por las cuales se decidió la destitución de la fiscal, por cinco votos contra dos en un proceso con el cual yo no tengo nada que ver”, explicó.

Unidad del peronismo

“Somos muchos lo que realmente sufrimos al ver estas turbulencias que estamos atravesando. Me ilusiona el encuentro de hoy entre Cristina y Alberto. Hay que sostener la unidad no tanto por el bien de la dirigencia, sino por lo que le pueda pasar a la gente. Ya nos pasó en 2015 y se fueron millones de argentinos y argentinas al tacho luchando contra la pobreza. Todo lo malo que pasó en esos cuatro años lo tenemos que tener muy presente y saber que a eso se puede volver si no le encontramos la vuelta a la unidad de nuestro espacio político”, concluyó.

