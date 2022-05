«Un Estado presente es un Estado que hace las cosas bien», remarcó Stratta en un encuentro con recicladores de la provincia

Lo dijo al participar del 6º Encuentro Provincial de Cooperativas y Grupos de Recuperadores de Residuos Urbanos donde destacó la importancia de «poder transformar los programas sociales en oportunidades reales y efectivas de trabajo». Además, valoró el trabajo que realizan en Villaguay los Cuidadores de la Casa Común y celebró el proyecto Granja Modelo de la Agrotécnica N°2.

La vicegobernadora participó este jueves de la Apertura del 6º Encuentro Provincial de Cooperativas y Grupos de Recuperadores de Residuos Urbanos que se desarrolló en la ciudad de Villaguay, y que contó con la presencia de la intendenta de la localidad, Claudia Monjo, la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, el senador Provincial Adrián Fuertes, el secretario de Economía Social, Luis Precerutti, la subsecretaria de Ambiente de la provincia, Valeria Wetzel, al intendenta de Villa Clara, Silvina Dome y el presidente Instituto de Cooperativas y Mutuales de Entre Ríos, Ricardo Etchemendy.

Organizado por los Ministerios de Desarrollo Social, de Salud, de Producción, la Municipalidad de Villaguay, el Instituto de Cooperativas y Mutuales de Entre Ríos, la Secretaría de Ambiente y la Fundación Eco Urbano, fueron más de 120 los recuperadores que se dieron cita en el Centro de Convenciones Papa Francisco, procedentes de las localidades de Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Cerrito, Villa Urquiza, Conscripto Bernardi, El Pingo, Hasenkamp, Bovril, San José, Pueblo Liebig, Tabossi, Gualeguay, Santa Anita, Ramírez, Villa Clara, Santa Elena, Paso de la Laguna y Villaguay.

“Un Estado que pone en su agenda pública la generación de trabajo genuino”

Tras celebrar “estos espacios de encuentro donde nos afianzamos, compartimos experiencias y mejoramos lo que hacemos en cada una de nuestras localidades y barrios”, la vicegobernadora destacó “la importancia de construir y de tener un Estado fuerte, de un Estado presente que sea promotor y que sea activo”. “Y un Estado presente es un Estado que hace las cosas bien”, subrayó y en esa línea enfatizó que en Entre Ríos “tenemos un Estado que está ordenando y que pone en su agenda pública la generación de trabajo genuino”. “Esta es la mejor representación, y no lo hacemos solamente desde el discurso, lo hacemos desde la convicción y desde los hechos y políticas públicas concretas”, afirmó la vicegobernadora.

Reiteró la importancia de “poder transformar los programas sociales en oportunidades reales y efectivas de trabajo”. “Y esa ha sido nuestra responsabilidad en nuestro tiempo y esa ha sido la naturaleza y la fe que tuvimos en la ley de Economía Social”, resaltó.

“Esa es la mejor experiencia que tenemos para mostrar que las políticas públicas cuando son políticas de Estado, cuando dignifican, cuando generan impunidades, cuando transforman los programas en trabajo genuino son las que verdaderamente importan”, aseguró para destacar la decisión del Presidente, el Gobernador, las y los intendentes, de poner estos temas en agenda.

Por otro lado, reivindicó la tarea de los recicladores en “el cuidado de nuestra casa común”, vinculada a “mejorar la calidad de vida con su trabajo”.

“Estamos para que ustedes trabajen en condiciones dignas pero también para visibilizar la importancia que tiene en la agenda pública el ambiente. Estamos hablando de la salud de nuestra población y de la salud de nuestro planeta”, puntualizó y destacó el trabajo articulado desde el Estado con las instituciones de la sociedad civil.

“Creemos en un Estado y una provincia que produce, que recicla, creemos en un Estado que hace las cosas bien, pero también creemos y trabajamos por los pueblos con derechos: de eso se trata lo que hacemos pero sobre todo en lo que creemos”, aseveró Stratta.

Política de Estado

La ministra de Desarrollo Social de la Provincia, Marisa Paira expresó: “Esto es posible por la decisión del gobernador Gustavo Bordet y la vicegobernadora Laura Stratta de transformar este trabajo con Cuidadores en una política de Estado, pero también porque las y los jóvenes aceptaron formar parte de Cuidadores para construir desde otro lugar, estar juntos y producir de otro modo, lo que lleva también impresos sus sueños y proyectos”, agregó.

Monjo: “Estamos muy orgullosos de nuestra cooperativa de recicladores”

La intendenta Claudia Monjo, por su parte, resaltó la tarea de los recicladores porque “es un trabajo realmente importante. Acá en Villaguay nosotros estamos muy orgullosos de nuestra cooperativa de recicladores porque sabemos del esfuerzo de trabajo que ponen día a día”. “Estamos acompañando permanentemente para que este trabajo sea cada vez más digno y que el ciudadano común lo vea, valore y acompañe ese proceso que es el reciclado”, apuntó para agradecer luego “a nuestro gobernador que permanentemente está pensado en estas políticas públicas tan necesarias, no solamente para darle dignidad a ustedes a través del trabajo sino que también para ayudar al medioambiente y al cambio climático».

Fuertes destacó la importancia del Estado para generar oportunidades

El senador Adrián Fuertes, en tanto, celebró “la multiplicación de pequeñas economías y emprendimientos que generan algo que para nosotros es una obsesión, no solo en Argentina sino en Latinoamérica que es la distribución del ingreso, acortar esas desigualdades y poder asociarnos desde el Estado”.

“Esto que estamos viendo hoy, no es posible sin la presencia del estado y sé que tenemos muchas falencias pero corrijámoslas y defendamoslo”, afirmó el legislador y en ese sentido, consideró: “Nuestra intención es que podamos generar oportunidades, dignidad y fundamentalmente pequeñas y humanas economías que puedan generar oportunidades para todos. Éste es un símbolo al cual aferrarnos, llevarlo adelante y no rendirnos”.

Precerutti: una provincia pionera a través de la ley de economía social

«La ley de Economía Social que nuestra vicegobernadora sancionó siendo diputada ha permitido todo esto, que ustedes sean prioridad en las Políticas Públicas”, valoró a su turno el secretario de Economía Social, Luis Precerutti y remarcó que esa legislación convirtió a “Entre Ríos en pionera en materia de economía social, una política pública consolidada».

Un ejemplo de esfuerzo

Nanci, integrante de la cooperativa de Villaguay, agradeció a sus compañeros con quienes trabaja día a día “para que nuestra sociedad siga avanzando” y celebró el encuentro de Recuperadores de Residuos Urbanos “como posibilidad “de que se vea el trabajo que nosotros hacemos”, dijo. Emocionada, pidió un aplauso para Julio, un compañero que no pudo estar presente en la actividad y de quien aprendieron el espíritu “de esfuerzo, lucha y de seguir adelante”.

Cuidadores, un programa de trabajo digno

En el marco de la jornada de trabajo llevada adelante en Villaguay, la vicegobernadora junto a la intendenta Monjo, Martha Arriola, coordinadora Nacional del Movimiento Cuidadores de la Casa Común y Giuseppe Mingolla titular de la cooperativa de los Cuidadores a nivel provincial, firmaron la cesión en comodato por parte de la Municipalidad de un terreno destinado a fortalecer el trabajo que llevan adelante las y los casi 50 cuidadores de los barrios Las Rosas, 33 viviendas y Chaco que integran la organización.

El objetivo es que en ese terreno amplíen la escala de producción creando un producto de la economía social, construyan la Sala de Elaboración y Agregado de Valor de Alimentos Cuidadores de la Casa Común, desarrollen una línea de productos textiles y lleven adelante una línea de abono orgánico y productos de herrería.

“Quiero agradecer a Claudia y compartir con ella el orgullo de ver cómo han crecido los y las Cuidadoras de la Casa Común en Villaguay”, expresó Stratta y reiteró al respecto la importancia de “no denostar a los planes, a los que les digo programas de vida, se transformen en trabajo digno es una tarea que compartimos y que vamos a seguir haciendo”.

En tanto Arriola enfatizó que “Entre Ríos de las 19 provincias en donde está Cuidadores es la única en donde son política pública. Por lo tanto, somos privilegiados en ese sentido”, dijo. “Estamos pudiendo hacer esto porque la provincia arrancó, tomó la decisión y acompañó, los municipios se sumaron”, sostuvo y destacó que Stratta cuando era ministra de Desarrollo Social a través de este programa, haya puesto el foco en las barriadas, en las comunidades que más necesitan la cercanía y el acompañamiento del Estado”.

Visita a la Escuela Agrotécnica Nº 2 Justo José de Urquiza

Posteriormente, Stratta se trasladó hasta la Escuela Agrotécnica Nº 2 Justo José de Urquiza con el resto de las autoridades. Allí, acompañada por el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller, Hilda Blanco, directora departamental de escuelas, el diputado Juan Pablo Cosso, el secretario general del CGE, Pablo Vítor y el exsenador Mario Torres, recorrieron el establecimiento de la mano de la rectora, Cintia Duarte.

La escuela, que tiene una matrícula de 512 alumnos de los cuales 68 son residentes de lunes a viernes, está preparada para comenzar con un proceso de ensachetado de leche que en principio sería de su propia producción para incorporar luego la materia prima de pequeños tambos de la zona.

Este proceso, que comenzó en el 2017, es una iniciativa del ex senador Mario Torres, cuando la vicegobernadora ocupaba la cartera de Desarrollo Social de la Provincia. Además, en este establecimiento educativo se puso en marcha un proyecto que genera un círculo virtuoso de compra de insumos a productores locales para abastecer a comedores escolares de la provincia con productos de la Economía Social.

Se prevé una producción de 4000 litros por semana los cuales serán destinados al abastecimiento local. La maquinaria para lograr la puesta en marcha de esta iniciativa fue financiada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a través del Programa Mercados de cercanía.

Por otro lado, en el marco de la visita, las y los presentes le presentaron a Stratta además el proyecto de “Granja Modelo” en el que trabaja la institución dentro de una articulación pública privada. Es un proyecto que cumple el doble rol de ser una herramienta pedagógica para alumnos secundarios, terciarios y universitarios de la región y, a la vez, integrarse al sistema productivo de una empresa, incorporando al proceso de formación a los actuales y futuros granjeros. Participan también Fundación Camelias y la Municipalidad de Villaguay.