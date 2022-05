Primeros días mayo en Malvinas, las acciones en las islas

Algunos hechos acaecidos en dicho mes en años anteriores para seguir demostrando los derechos que nos asisten

COMANDANCIA MILITAR:

La Comandancia Militar de las Islas Malvinas fue el primero de los órganos administrativos a través del cual las Provincias Unidas del Río de la Plata ejercieron su soberanía en el archipiélago. Durante la década de 1820, los gobiernos argentinos realizaron diversos actos demostrativos de su soberanía sobre las Islas Malvinas, incluyendo la designación de autoridades, la legislación sobre recursos pesqueros y el otorgamiento de concesiones territoriales. A principios de mayo de 1821, el gobierno de Buenos Aires nombró como Comandante de Malvinas al Teniente Coronel de Marina Guillermo Roberto Mason en reemplazo de David Jewett, quien el 6 de noviembre de 1820, al mando de la fragata Heroína, había tomado posesión del archipiélago de las Islas Malvinas, territorio heredado de España.

Este relevo es autorizado por el gobierno de Martín Rodríguez. Mason se convierte en el segundo Comandante dispuesto por las Provincias Unidas para ejercer el cargo, mostrando así la administración ejercida desde Buenos Aires en las islas a partir de la Revolución de 1810.

El tercer y último Comandante Militar de las Islas Malvinas fue Pablo Areguatí, designado el 2 de febrero de 1824. En 1829 se crea la Comandancia Político y Militar de Malvinas a cargo de Luis Vernet. Todos ellos ejercieron soberanía sobre nuestras Islas Malvinas.

PRIMER SOLDADO MALVINENSE EN El EJERCITO ARGENTINO:

El 6 de mayo de 1927, Juan Walker solicitó su enrolamiento a las Fuerzas Armadas argentinas, transformándose en la primer persona nacida en Malvinas que realizaba esta solicitud desde la ocupación británica en 1833. Fue autorizado por ser considerado ciudadano argentino, siendo que las islas forman parte de nuestro territorio nacional. Walker era tercera generación de malvinenses, hijo de John Walker, originario de Escocia y de Hyacinth Pergolis, nacida en las islas y de ascendencia italiana.

Diez años después, en febrero de 1937, William George Gleadell, también nacido en las Islas Malvinas, solicitó su pasaporte argentino en la oficina consular argentina de Magallanes.

MAYO DEL ¨82 COMIENZAN LAS ACCIONES BÉLICAS EN LAS ISLAS SOLEDAD Y GRAN MALVINA

El mes de abril fue el tiempo de acantonamiento de las fuerzas argentinas en suelo malvinense y de la preparación de la flota inglesa, luego de la Operación Rosario los combates se dieron en las Georgias, Inglaterra las re usurpo con facilidad, pues entre otras cosas Argentina se ocupó más de vigilar el derrotero del grueso de la flota, descuidando la aproximación de la avanzada de la misma. Así por ejemplo el buque mercante Rio de La Plata, que regresaba desde Finlandia fue desviado hacia la Isla Asencion y desde el mismo y con una cámara, que apoyaron su lente en un larga vista, obtuvieron las primeras fotos del alistamiento de la Flota Inglesa, si bien en el primer pasaje no fueron detectados, si en el segundo y debieron regresar lo más pegado a la costa brasileña como les fue posible, durante las comunicaciones con Buenos Aires usaron el lunfardo para transmitir la información obtenida, también se hicieron vuelos con aviones de Aerolíneas Argentinas y además la Armada Argentina y sus armadores, convirtieron al Pesquero de Bandera Argentina “Narwal” de la Compañía Sudamericana de Pesca y Exportación” y a otros pesqueros, en buques espía («Spyship» para los ingleses), posicionándolos en proximidades de la Zona de Exclusión impuesta unilateralmente por los ingleses alrededor de nuestras Islas Malvinas.

DÍA 1° DE MAYO -ATAQUE A PUERTO ARGENTINO Y BAUTISMO DE FUEGO DE LA FUERZA AÉREA

La acciones Inglesa para re-usurpar Las Islas estaban en marcha, con la flota próxima se ordena una operación combinada, que tenía por objetivo destruir las pistas y material aéreo por una lado y realizar un desembarco anfibio apoyado por elementos helitransportados por otro, confiaban en tener un éxito relativamente rápido, desde la Isla Ascensión al atardecer del 30 de abril despegan 2 Vulcan con 21 bombas de 1000 lb. cada uno destinados al ataque de la pista de Puerto Argentino, solo uno llega al objetivo y en la madrugas del 1° de mayo lanza las mismas, con ayuda desde tierra de comandos infiltrados, (en dicho ataque mueren los soldados clase 63 Guillermo García y Víctor Bordón, los primeros caídos de la FAA en el conflicto) . El comandante Ingles estaba convencido de que si a este bombardeo le seguía un ataque aeronaval masivo y lograba establecer una cabecera de playa con prontitud, las tropas argentinas se rendirían de inmediato, contaba con un parte meteorológico que pronosticaba lluvias y nieblas en el continente por lo que los aviones argentinos no podrían despegar, además lo alentaba la toma de las Georgias sin resistencia. Por ello dispuso dividir su fuerza de tarea en dos y desde una de ella se deprendieron 3 barcos para el bombardeo naval y desde los portaviones operaron los Harriers, la defensa Argentina se basó en un primer momento en sus baterías antiaéreas y los Pucará. Pese al clima desde el continente la Fuerza Aérea respondió; la primer orden fragmentaria la N° 1090 para dos Mirage III , indicativo “Fiera”, cobertura aérea de Puerto Argentino, el mayor José Sánchez y el capitán Marcos Czerwinski son los primeros en volar en busca del enemigo, le seguirían 57 misiones más durante ese día las más exitosa la compuesta por 3 M5 Daguer ( indicativo “Torno”) que integraban el Capitán Dimeglio y sus numerales el teniente Aguirre y el 1° teniente Román que alcanzaron a un destructor y dos fragatas, en la misión de cobertura de dicha escuadrilla se da un hecho muy particular, el capitán Donadille al intentar la protección de la escuadrilla fue en intercepción de los Harriers que la perseguían pero sus misiles se engancharon con el sol por lo que aunque siguió su vuelo de intercepción no tenía como dispararle pues su cañones de 30mm estaban trabados desde el inicio de la misión, los Harriers huyeron sin presentar combate, tiempo después Donadille diría “los corrí con la vaina”; por carecer de armamento adecuado para enfrentar a la aviación enemiga varias de esas misiones son abortadas, se entablo el primer combate aéreo en cual es derribado el Teniente Perona y el Capitán García Cuerva es abatido por fuego propio cuando intentaba aterrizar en Malvinas sin combustible para volver al continente, luego de perseguir a un Harrier al que impactó en el momento que aterrizaba en el portaviones “Hermes”, al que también atacó. Los ingleses esa mañana también atacaron los aviones Pucará estacionados en Puerto Darwin.

UNA DUDA ENTRE LAS DUDAS

Como dije la misión más exitosa del 1 de mayo ataco 3 buques, un destructor y dos fragatas, que se retiraron, en dicho rumbo por la noche se escuchó una fuerte explosión, ni la inteligencia argentina pudo comprobar que fue a ciencia cierta, ni los ingleses reconocieron nada, cuando el día 4 se produce el ataque al Sheffield, los pilotos de los Súper Etendart creían haber impactado un portaviones más precisamente el Hermes , que no opero más durante casi toda la guerra, y no se compadece el armamento del avión de García Cuerva con el daño que era necesario causar para ponerlo fuera de servicio, ataque, el de García Cuerva, que además no está reconocido oficialmente por el mando inglés ( sino en forma extraoficial por un miembro de la tripulación), algunas fuentes de la inteligencia naval aún sospecha que el Sheffield se hundió el 1° a la noche, que el 4 fue atacado en realidad el Hermes y que los ingleses aprovecharon esta acción para reconocer recién ahí que el hundimiento del destructor.

DÍA 2 HUNDIMIENTO DEL CRUCERO ARA GRAL. BELGRANO

Detectado con precisión el lugar desde donde operaba la Tacks Force, la aviación naval preparo un ataque con sus A4Q desde el porta aviones 25 de Mayo desde el norte para las primeras horas del día 2 que sería complementado con una ataque naval desde el oeste por el destructor Hércules y su escolta y desde el sur por el Belgrano y su escolta , el mismo se vio frustrado por la falta de viento que ayudara a los aviones a despegar con toda su carga de bombas , y ante la cantidad de submarinos nucleares desplegados por Inglaterra en la zona (Conqueror, Splendid, Spartan, Courageous y Valiant) se resolvió el repliegue de toda la escuadra, en esa tarea estaba el Belgrano cuando es torpedeado por el Conqueror, mientras navegaba el 2 de Mayo de 1982 a las 16.00 horas, integrando el GT 79.3 a 110º de Punta San Juan, Isla de los Estados a una distancia de 87 millas, navegando con rumbo 290º y a 10 nudos de velocidad. Recibió dos torpedos, el primero a la altura de la máquina de popa y el segundo a proa, quedando sin propulsión ni energía eléctrica y con el timón trabado a estribor. Se detuvo definitivamente, perdió su proa y tras escorarse a babor, se hundió en aguas del Mar Argentino.

De sus 1093 tripulantes se perdieron 323, por efectos del impacto, incendio, naufragio o permanencia en el mar a muy bajas temperaturas.

¿FUE ABANDONADO EL BELGRANO POR SUS ESCOLTAS?

Como la orden imperante era que ante un ataque las demás naves debían intentar salvarse y no rescatar náufragos ( hecho inadmisible pues según la convención de Ginebra lo que corresponde es detener los motores izar bandera de rescate y comunicar por frecuencia internacional que a partir de ese momento se convierten en Buques bajo bandera de Cruz Roja Internacional ) sus escoltas lo abandonan a toda máquina; según el testimonio de algunos sobrevivientes, sin tener en cuenta que su velocidad era similar a la del submarino atacante, es decir si su comandante lo hubiese querido los hundía a todos, además sostienen que el trayecto que cubrieron en 6 horas para alejarse del mimo tardaron 18horas en el regreso para inicia el rescate, teniendo en cuenta que la mayoría de los muertos en las balsas fue por frío, no podemos dejar de decir que la conducta de esos comandante fue al menos reprochable. Dos aviones Neptune, un avión Fokker, un avión Electra, los destructores Piedra Buena y Bouchard, al aviso Gurruchaga y el buque antártico Bahía Paraíso fueron en busca de los sobrevivientes. El Piedra Buena es el primero en llegar y embarca 273 tripulantes. El Gurruchaga, con capacidad para 70 tripulantes, embarca 365; el Bahía Paraíso 88, el Bouchard 64, y el pesquero Belokamensk 3.

CONCLUSIONES DE ESAS PRIMERAS ACCIONES

Inglaterra no pudo cumplir con su objetivo de un toma muy rápida y casi sin bajas como pretendía, solo pudo infiltrar algunos comandos que debo reconocer le fueron muy útiles.

Sus comandantes comprobaron que no era un paseo, que el camino a cubrir estaba plagado de sangre y que el mayor escollo era el coraje de su enemigo.

Los mandos argentinos comprobaron las falencias de no tener un entrenamiento o planificación conjunta, las que se producirían en las comunicaciones y suministro de raciones y municiones serian un grave escollo.

La flota nacional no estaba en condiciones de presentar batalla y por eso se la envió a puerto.

Ya no quedaba espacio para una negociación, la guerra estaba en marcha:

3 DE MAYO ATAQUE AL AVISO SOBRAL

El aviso ARA Alférez Sobral de la Armada Argentina componía la Fuerza de Tareas de Búsqueda y Rescate o simplemente Fuerza de Tareas 50 (FT 50).1​ Su comandante era el capitán de corbeta Sergio Raúl Gómez Roca. Su 2. º Comandante era el teniente de navío Sergio Bazán. La tripulación era de 49 marinos. En el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina del 1 de mayo un bombardero Canberra BMK-62 de la Fuerza Aérea Sur había caído derribado por un avión enemigo, los dos tripulantes se habían eyectado por lo que el Comando de la Fuerza de Tareas 50 ordenó al ARA Alférez Sobral buscar y rescatar a los aviadores.​

El 2 de mayo a las 23:49 horas el Alférez Sobral comunicó que era sobrevolado por un helicóptero oscuro, se trataba de un helicóptero SH-3 Sea King del Escuadrón Aéreo Naval 826 a cargo del capitán de corbeta Chandler.

El 3 de mayo de 1982, el aviso ARA Alférez Sobral recibe el ataque de helicópteros de la marina británica mientras retorna de su misión de búsqueda y rescate en el mar. El comando británico, envió helicópteros Sea Lynx armados de misiles Sea Skua, dichos helicópteros partieron de los destructores HMS Glasgow y HMS Coventry. El primer ataque con cañones fue repelido, luego uno de esos helicópteros se puso fuera del alcance de las armas del Sobral y lanzo dos misiles Sea Skua que impactaron en el mismo. Ocho de sus tripulantes mueren, entre ellos su comandante. Con grandes dificultades el aviso puede entrar en Puerto Deseado a las órdenes del Teniente de Navío Sergio Bazán, para su traslado posterior a Puerto Belgrano. Allí se procede a reconstruir completamente el puente con un diseño característico. El buque recibe su nombre en homenaje a José María Sobral, primer marino argentino que invernó en la Antártida.

4 DE MAYO ATAQUE AEREO A LA ISLA BORBON Y HUNDIMIENTO DEL SHEFFIELD

El 4 de mayo A las 13:10h, tres Sea Harrier atacaron la Base Aérea Militar (BAM) Cóndor. La aproximación fue alertada por un observador del Aire. La defensa antiaérea reaccionó y una de las piezas de 35 mm del Grupo de Artillería de Defensa Aérea (GADA 601) consiguió derribar una aeronave Sea Harrier. El teniente Nick Taylor falleció en la acción. La segunda aeronave fue alcanzada por el fuego de cañones de 20 mm y fue probablemente derribada. El tercer atacante (jefe de escuadrilla) se retiró.

Luego de poner a punto el sistema de armas Super Etendard- Exocet por parte de los técnicos navales, se dispuso que el mismo sea destinado al ataque del grupo portaviones de la flota inglesa, así es que contando con cierta información de inteligencia de dispuso enviar un avión de exploración SP-2H Neptune 2-P-112 de la Unidad de Tareas 80.2.1 que despego a las 05:07 horas del 4 de mayo, de la Base Aeronaval Río Grande, cuando este detecto una unidad de superficie del tipo 42 que constituía el núcleo de escolta de los portaviones, paso la información y el comando resolvió enviar dos aviones al ataque, los Super Étendard 3-A-202 y 3-A-203, tripulados por el capitán de corbeta Augusto Bedacarratz y el teniente de navío Armando Mayora, despegaron a las 09:44 de Río Grande, portando sendos misiles, también desde Rio Gallegos despegó para hacerles el reabasteciendo de combustible el avión cisterna KC-130H Hércules TC-69 «Rata» al mando del vice comodoro Eduardo Pessana que decoló a las 08:45, así mismo la Fuerza Aérea aportó dos parejas de cazabombarderos Dagger, una al mando del capitán Amílcar Cimatti para proteger a los Super Étendard y al KC-130H, y la otra al mando del capitán Carlos Moreno para cubrir al SP-2H Neptune, los tripulantes del pesquero Narwal relatan que en un determinado momento vieron pasar dos aviones volando al ras del agua, no podían creer lo que veían, con el tiempo se enterarían que eran los aviones navales volando rumbo al objetivo, a las 11.04 realizan el lanzamiento, de los dos misiles uno dio en el blanco y sobre el otro hay dos versiones, una dice que habría caído al mar pasando cerca de la fragata Yarmouth y otra sostiene que golpeó averiando al portaviones Hermes.

LA AYUDA PERUANA:

Fue muy destacada la ayuda de Perú a la Argentina, al principio en los diferentes foros, ONU, OEA, etc. El 1 de mayo de 1982, casi un mes después de que Argentina recuperara las islas, el Reino Unido aceptó a regañadientes un acuerdo de paz gestionado por el entonces presidente peruano Fernando Belaunde Terry para evitar una guerra abierta. Ese mismo día, el mediador telefonea al dictador Leopoldo Galtieri, que encabezaba la junta militar que gobernaba al país sudamericano, para exponerle el plan y arrancarle su firma. “Yo también tengo mi “Senado” (en referencia a la junta militar) y debo consultar el acuerdo” fue la respuesta que recibió del dictador. Esa reacción mató cualquier posibilidad de sellar la paz. Perú además representaba los intereses argentinos ante el Reino Unid de Gran Bretaña e Irlanda por estar cortadas las relaciones diplomáticas entre los contendientes, a partir del hundimiento del Belgrano ese apoyo diplomático se transformó en ayuda militar directa , Perú recibió un pedido concreto y respondió de acuerdo la circunstancias de una manera más que favorable, y muy inteligente, negó los aviones Sukhoi pues era el único país que los tenías en Sudamérica y quedaría fácilmente expuesto ante la comunidad internacional y del mismo modo negó el envió de naves pues Chile era un paso inevitable y no obtendrían el permiso para hacerlo, en cambio si envió 10 aeronaves Mirage 5 de los escuadrones 611 y 612 que partieron de La Joya (Arequipa), les sustituyeron las insignias, bandera y matrículas peruanas por las de Argentina. Era una operación militar secreta, surcaron los Andes y tuvieron que volar a más de 33 mil pies de altura con los controles apagados para no ser detectados por los radares Bolivianos Y Chilenos, estos últimos aliados a Gran Bretaña. Así volaron hacia Tandil, previa escala en Jujuy, en una travesía que duró cerca de tres horas. El escuadrón de M5-P fue acompañado por una nave madrina, un L-100 similar a los Hércules, en cuya bodega llevaba parte de los equipos de mantenimiento y varias decenas de técnicos y mecánicos de aviación que debían instruir a los argentinos en todo lo relacionado con el funcionamiento de las naves y la utilización del armamento. Los misiles, obuses, bombas, municiones. En Tandil hubo algarabía total cuando el escuadrón de cazas aterrizó. Estaba allí para recibir a los pilotos peruanos el mayor Crovetto, que ya tenía varios días en Argentina trabajando en el Estado Mayor de la Guerra, junto con el coronel de la FAP Gonzalo Arenas y el mayor FAP Carlos Portillo. Perú además movilizaría su flota en clara advertencia a Chile y participaría junto con Libia de las gestiones para adquirir misiles Exocet, además firmo las órdenes de compra para dar cobertura a la provisión por parte de Israel de material aéreo.

9 DE MAYO ATAQUE AL PESQUERO NARWAL

En Abril de 1982, la Armada Argentina y sus armadores, lo convirtieron, junto a otros pesqueros, en buque espía, posicionándolos en proximidades de la Zona de Exclusión impuesta unilateralmente por los ingleses alrededor de nuestras Islas Malvinas. Tenían la tarea de vigilar los movimientos de la Flota Invasora, mientras hacían que pescaban, pero en realidad dedicados a tareas de inteligencia, dirigidos desde a bordo por un oficial de la Armada Argentina. El “Narwal”, sin armas y en tareas de inteligencia, estaba tripulado por veinticuatro pescadores, su Capitán Dn. Asterio Wagatta, y un observador militar a bordo, el entonces Teniente de Navío Dn. Juan Carlos González Llanos. Un día antes un destructor ingles estuvo persiguiendo a corta distancia al “Usurbil” otro de los pesqueros espías, se supone que no fue hundido pues abordo había un número importante de tripulantes españoles, situación conocida por la inteligencia inglesa. El 09 de Mayo, mientras se encontraba navegando en Latitud 52º 45′ S y Longitud 58º 02′ O, fue atacado utilizando bombas y cañones por dos Aviones Sea Harrier Británicos, piloteados por los Ingleses Teniente de Navío Morgan y Capitán de Corbeta Batt, los mismo regresaban de Malvinas sin poder cumplir con una misión de bombardeo por cuestiones climáticas y en ese vuelo de regreso detectado el “Narwal” recibiendo la autorización para atacarlo con dos bombas ( una no explotó) y fuego de cañones produciendo los primeros heridos. Dos horas después del primer ataque, la tripulación no podía mantener al pesquero a flote e iniciado el abandono del barco ordenado por el Capitán Wagatta, los tripulantes intentaron embarcar en las balsas salvavidas auto inflables, tarea casi imposible pues cada vez te tiraban una al agua se hundía por el mal estado igual que la comida que se encontraba en ellas que estaba putrefacta, ( en esas condiciones un par de meses antes había pasado las pruebas de control de Prefectura Naval Argentina), fueron nuevamente ametrallados por los aviones Sea Harriers Ingleses, produciendo las destrucción de la balsa que se mantenía a flote y nuevos heridos, desde Malvinas se destacó para el rescate de la tripulación del pesquero al Helicóptero Puma AE-505, perteneciente al Batallón de Aviación de Combate 601 del Ejército Argentino, este se dirigía al lugar donde estaba hundiéndose el “Narwal” para rescatar a los sobrevivientes cuando fue abatido por un misil Sea Dart disparado desde el Destructor ingles HMS “Coventry”. Los restos del helicóptero y la tripulación no fueron encontrados ya que cayeron al océano en proximidades de la Isla de los Leones Marinos. . Posteriormente comandos ingleses helitransportados abordan el pesquero y sus tripulantes tomados como prisioneros, son trasladados al portaviones “Hermes”, el contramaestre Omar Alberto Rupp falleció en el ataque y su cuerpo fue arrojado al mar desde el portaviones envuelto en la bandera Argentina.

En sus testimonios los tripulantes del “Narwal” sostienen que pese a la acción arriesgada de los pilotos del helicóptero, (que fueron derribados), la cual valoran y destacan, la junta militar buscaba que este pesquero o alguno de los otros fuera hundido, con muchos muertos civiles, para de tal forma conseguir al condena a los ingleses por parte de la comunidad internacional y la consiguiente mengua del apoyo que la misma les brindaba. Del mismo modo expresan la “visita” por parte de agentes de inteligencia, al momento de su arribo a Buenos Aires, para “dictarles” lo que debían responder a las preguntas de los periodistas.

10 DE MAYO HUNDIMIENTO DEL BUQUE ISLA DE LOS ESTADOS

El 29 de marzo de 1982 zarpó desde Puerto Deseado con 25 tripulantes a cargo del Capitán de Ultramar Tulio Néstor Panigadi. Entre ellos, se encontraban 15 marinos mercantes, un marinero de Prefectura Naval Argentina y siete militares de las Fuerzas Armadas. Apenas unos días más tarde, el “Isla de los Estados” se convirtió en uno de los buques participantes de la Operación Rosario y formó parte de la Fuerza de Tareas Anfibias FT 40, junto con el buque de desembarco ARA “Cabo San Antonio”; el submarino ARA “Santa Fe”; el rompehielos ARA “Almirante Irízar”; los destructores misilísticos ARA “Santísima Trinidad” y ARA “Hércules”; el portaviones ARA “25 de Mayo”; los destructores ARA “Py”, ARA “Seguí” y ARA “Piedrabuena”; las corbetas ARA “Drummond” y ARA “Granville”. También incluyó unidades de la 1° y 2° Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros; aviones caza A 4-Q de la 3° Escuadrilla Aeronaval de Ataque; y aviones S2T-Tracker de la Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina y, por ser una operación naval conjunta, un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea.

Su escaso calado resultó ideal para las operaciones de carga y descarga. Asimismo, su tripulación ya tenía una gran experiencia en navegaciones por los canales de la zona y un conocimiento con el que otros pocos contaban. Durante sus días de guerra, la unidad trasladó a varios soldados mientras sus bodegas transportaban víveres, municiones, equipos militares y combustibles hasta donde se necesitaran. El “Isla de los Estados” mantuvo alta la moral de las tropas y se convirtió en un elemento fundamental para el abastecimiento durante el conflicto, hasta que se le ordenó dispersarse, junto con los otros mercantes, por temor a que fueran atacados por los británicos, su último día lo encontró cerca de Puerto Mitre, en el Estrecho de San Carlos. En ese mismo momento, los planes de la fragata británica HMS “Alacrity” eran atravesar el estrecho de Sur a Norte, hasta que su radar marcó la presencia de una unidad desconocida: nuestro mercante. La Alacrity atacó al Isla de los Estados con 15 rondas de sus cañones de 114 mm, impactando en la carga de combustible y municiones, haciéndole explotar en pocos minutos. De los 24 tripulantes dos fueron rescatados por el ARA Forrest; tripulantes civiles marinos mercantes, tres de la Armada Argentina, dos del Ejército Argentino, uno de la Fuerza Aérea Argentina, junto con uno de la Prefectura Naval Argentina, perdieron la vida en el hundimiento.

Elías Almada – DNI 14936811

