Primer Encuentro Regional de Litigación del Litoral

Este viernes 20 y sábado 21 de mayo, tendrá lugar el 1º Encuentro Regional de Litigación del Litoral. El mismo se llevará a cabo en la Universidad de Concepción del Uruguay (8 de junio 522) y se iniciará a las 17:30 hs. con el Acto de Inauguración. Participan del mismo la Universidad Nacional de Rosario, Pontificia Universidad Católica Argentina, Sede Rosario, Universidad Nacional del Nordeste y la Universidad de la Cuenca del Plata y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción del Uruguay (FCJS).

La actividad consiste en la simulación de audiencias de casos penales, donde los estudiantes demostrarán las diversas destrezas aprendidas en los respectivos cursos y materias de litigación que brindan cada una de las universidades, dirigidos por sus respectivos docentes y monitoreadas por los docentes moderadores, quienes brindarán una devolución a cada uno de los participantes al final de la audiencia. Las audiencias serán dirigidas por jueces profesionales tanto del fuero provincial como del fuero federal.

La actividad se divide en tres rondas y actividad de cierre: la 1º Ronda el día viernes 20 a las 19:00 hs., la 2º Ronda el día sábado a las 09:00 hs. y 3º Ronda a las 11:30 hs. y como cierre, uno de los tres Juicios por jurados a las 14:00 hs. Los jurados populares estarán integrados por personas invitadas previamente, pero que no conocen los casos ni están ligados al mundo judicial, que cumplan con los requisitos para ser jurados populares y que no estén comprendidas en las inhabilidades e incompatibilidades que prevé la Ley de juicio por jurados de Entre Ríos. Se litigarán tres tipos de audiencias: a) audiencias preliminares, b) de juicio común, y c) de juicio por jurados (ver fixture adjunto).

Organiza el evento la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción del Uruguay (FCJS), y auspician el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Centro de Litigación Universitaria (CENLU).

Cada audiencia no podrá superar las dos horas, incluída la devolución del docente moderador. La actividad es abierta al público que desee concurrir en forma libre y gratuita.