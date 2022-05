Tekove Mimba: Preocupación por el descontrol del llamado santuario multi especies en Colón

La Asociación Proteccionistas de Animales (APA) de La Rioja está muy preocupada por el destino de 19 grandes felinos, entre los que se encuentran tigres, leones y pumas, junto con dos osos pardos, así como el estado actual de ciervos, búfalos, monos, tortugas y un yacaré que ya fueron trasladados de un ex zoológico municipal a la reserva Tekove Mimba, en el departamento Colón. La ONG quiere saber en qué estado están los animales, si se los controla y si tienen atención veterinaria, ya que no se los puede ver.

En diálogo con el portal Era Verde, la presidenta de la entidad recordó que esta la fundación entrerriana recibió más de $32 millones del Ministerio de Ambiente de la Nación y otros $5 millones de la Municipalidad de La Rioja para cuidar de estos especímenes. Las autoridades provinciales fueron informadas de la situación para que puedan intervenir.

Proteccionistas de la ciudad de La Rioja quieren obtener información sobre el “estado de vida actual” de una serie de animales salvajes, muchos de ellos exóticos, que fueron trasladados de esta capital provincial al predio que la Fundación Tekove Mymba posee en Colonia San Anselo, en el departamento Colón.

A este lugar, fueron derivados distintos lotes de animales a partir que en 2015 se estableció el cierre paulatino del zoológico riojano. En primer lugar, se trasladaron a Entre Ríos dos búfalos de agua. “Al principio nos pareció bien, por el tipo de animales y el espacio a donde iban”, cuenta en diálogo con el portal Era Verde la titular de APA La Rioja, Silvia Meyer.

Pero poco después, comenzaron a surgir las dudas al observar algunos videos en redes sociales donde se exhibía a estos especímenes. “Comenzamos a preocuparnos posteriormente cuando se trasladaron un yacaré, dos monos carayá, una burra longeva, ciervos dama”, y otros animales más, contó la representante de la ONG de protección animal. “Nosotros estamos muy preocupados por la decisión de la intendencia de La Rioja de mandar 19 grandes felinos –tigres, leones, pumas y ligres (un animal híbrido cruza artificial entre un león y una tigresa), dos osos pardos –uno muy longevo y enfermo–, al llamado Santuario Tekove Mimba de Entre Ríos. Estos animales son del ex zoo municipal”, señaló Meyer.

La preocupación de la organización por el bienestar animal se funda en que “no existen en el mundo un ‘santuario multiespecies’”, apuntaron. “Además nunca veíamos en la difusión nada de estos animales –únicamente cuando llegaron–, y salvo los dos búfalos que en las redes de Tekove siempre salen”, observaron. “Entonces decidimos solicitar por nota información a nuestra intendencia sobre aspectos básicos de Tekove referidos al lugar específico donde trasladarán a los grandes felinos. Y nos damos con que desconocen todo. O sea, a ojos cerrados ‘entregarán’ los animales”, se alarmó la proteccionista.

Por otra parte, en contacto con ONG Four Paws International, APA La Rioja supo que “hace pocos meses trasladaron a Sudáfrica a cuatro tigres que pasaron 15 años de cautiverio cruel en la provincia de San Luis. Y leer que especialistas dicen que ‘en Argentina no hay lugares aptos para grandes felinos’, nos preocupa más”.

Pero, además, como si todo esto fuera poco, “últimamente el director de Tekove (Juan Manuel Paccot) aparece en las redes con un influencer porteño mostrando especies silvestres como mascotas. ¿El director de un santuario promueve el mascotismo?”, se preguntó la titular de APA.

“Ante eso decidimos solicitar ayuda a una ONG de la provincia de Entre Ríos, de prestigio y seriedad, para que en nuestro nombre pudiera solicitar ingresar a Tekove, para corroborar estado actual de los ‘animales riojanos’”, comentó.

Tratativas

Respecto a los pedidos de información sobre el estado de estos animales, la Asociación Proteccionistas de Animales dio cuenta de una serie de pedido de información y detalles del Santuario de Colón, en notas a la intendenta de departamento Capital de La Rioja, Inés Brizuela y Doria, que no obtuvo respuesta. Además, se solicitó formalmente “concretar una visita in situ al Centro de la Fundación Tekove Mimba (…) para conocer el estado actual –luego de los procesos de rehabilitación pertinentes– de los animales que se trasladaron a ese sitio desde el ex Zoológico municipal Yastay”. Esta misiva fue cursada al secretario de Agricultura y Ganadería de Entre Ríos, Lucio Amavet, y el director General de Fiscalización, Manuel Maza, a través de la ONG, Agrupación Conciencia Animal Entre Ríos, con sede en Concordia. Su titular, Horacio Froy, confirmó al portal Era Verde que las autoridades provinciales estaban al tanto del pedido de la ONG de La Rioja y aguardaba una respuesta.

Froy comentó asimismo que mantuvo diálogo con el responsable de Tekobe, Juan Manuel Paccot, quien le manifestó que todos los pedidos deben canalizarse a través de Nación “quienes fueron los que lo autorizaron para trabajar”, se indicó. De esta manera quedan en un cono de sombras si efectivamente el lugar está en condiciones de recibir la cantidad y variedad de animales que se ha dado a conocer.

La entidad riojana insiste en saber las condiciones de alojamiento de 19 grandes felinos y dos osos pardos, “nos interesa conocer como fue la rehabilitación que desde la Fundación llevaron a cabo, los lugares físicos destinados a ésta importante etapa, los sistemas de enriquecimiento ambiental y alimenticio desarrollados con cada una de las especies trasladadas y la situación actual de todos ellos. Conocer esto nos garantizará el futuro que tendrán estas nuevas especies silvestres exóticas (leones, tigres, ligres, osos pardos) que serán los próximos nuevos habitantes de ése lugar, sin experiencia en este tipo de animales y tampoco se sabe si el predio del centro cuenta con la infraestructura específica y con características muy determinadas en lo que a materiales se refiere además del tema alimentación diaria de estos carnívoros, pero esto es tema independiente al motivo de la presente”, se detalla en la nota enviada a las autoridades.

“Un dato fundamental es conocer qué sistemas de identificación se les provee/coloca a los animales que ingresan en vista de su posterior seguimiento e individualización más si conviven en recintos con otros de igual especie, lógicamente una vez superada su indispensable etapa de rehabilitación. Igualmente será importante conocer los legajos/Historia Clínica de cada uno de los animales que se trasladaron desde La Rioja, con sus informes veterinarios al llegar y los controles posteriores, la alimentación inicial en los ámbitos de rehabilitación y la alimentación en los recintos de libertad controlada cuando aquel proceso terminó (si ya hubiese terminado) para saber si están garantizados los aspectos nutricionales conforme a cada una de las especies, para esto es indispensable que pudieran tener acceso al Estudio de Relevamiento de Flora disponible (para el caso de los animales herbívoros es fundamental disponer del mismo)”, se agregó.

Por otra parte, “atento a que se trasladaron especies variadas y cada una con orígenes/historias de vida diferentes nos interesa que se pudiera observar en detalle la vida actual de la Mona carayá ya que era portadora de un estado previo de mascotismo (fue rescatada de una familia) que necesariamente debió transitar procesos de rehabilitación a cargo de especialistas y en lugares físicos adaptados especialmente. También reside ahí una burra longeva (de más de 20 años), con un pasado de tracción a sangre y que (inexplicablemente) fue llevada a éste Santuario; su adaptación inicial es importante conocer además del recinto donde habita, si lo hace en compañía con otros animales, que alimentación se le provee y cual su atención veterinaria teniendo en cuenta su edad. En cuanto a los Ciervos Dama, de ambos sexos, será necesario saber sobre las características de su lugar de hábitat actual, disponibilidad y tipo de alimentación natural o provista por el Centro y si el Santuario tiene Protocolo de castraciones u otro sistema para evitar la reproducción de especies que son exóticas y no están en extinción, igual verificación in situ e información solicitamos sobre los dos Surys/Ñandúes. En cuanto a las Tortugas de agua y de tierra interesa conocer su situación actual, resguardos, tipo de alimentación que reciben, características de su recinto y lugares para hibernar disponibles”.

En “lo referente al Yacaré nos interesa verificar su estado actual y el lugar en donde vive ya que es un animal que nunca estuvo con otros de su misma especie, desde bebé vivió en una pileta de cemento y fue dependiente de sus cuidadores de forma permanente. Según lo difundido públicamente, al llegar al Centro fue introducido directamente en una cava, sabido es que las cavas no son naturales sino que son pozos/depresiones del terreno conformados generalmente luego de la extracción de tosca, allí no hay alimentación natural para ningún ser vivo salvo que ésta sea introducida por el hombre, por ello será muy importante verificar el estado actual del animal, ya que con él no se produjo ningún protocolo de rehabilitación previo a ser introducido en la cava salvo que ahí se haya desarrollado la referida rehabilitación y en tal caso interesa conocer en qué consistió y cuáles fueron los protocolos seguidos y tiempo de duración”.

Respecto a “los Búfalos de agua el Centro difunde permanentemente en las redes sociales imágenes mostrando su vida desde la llegada, lo que hace suponer que su estado es satisfactorio”.

Desde APA se plantea que “en el mundo no existen Santuarios ‘multiespecies’ entre otras justificaciones por las diferentes y variadas tipologías de recintos que son necesarios de disponer, por la necesidad de provisión de diferentes tipos de alimentos, tanto los naturales como los provistos por el hombre, por los variados tipos de enriquecimientos ambientales y alimenticios indispensables de desarrollar para los animales rescatados de largos cautiverios, por lo indispensable que significa contar con equipos de trabajo multidisciplinarios y con veterinarios especializados en las diferentes especies que se alojen por ello”. Es por estas razones que solicitan una justificación y mirada al respecto luego de una evaluación del lugar.

Aportes millonarios

Desde APA se recordó que la Fundación Tekove Mymba suscribió un convenio con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, por el cual la cartera nacional otorgó $ 32.781.952 para la adquisición de bienes, mejoras y ampliación de recintos de diversas especies de animales, se indicó en un comunicado oficial. La iniciativa, se precisó en la comunicación de marzo pasado, “forma parte de las acciones” en post del “bienestar animal y el combate al tráfico de especies”.

Este acuerdo se realizó en el marco del programa “Fortalecimiento de Centros de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre”. El mismo fue creado por el organismo de Ambiente de la Nación con la finalidad de fortalecer la Red Federal de Centros de Rescate y Rehabilitación dedicada a fauna silvestre, creada para asistir a establecimientos que reciban animales rescatados por el Ministerio, a través de la Brigada de Control Ambiental (BCA). También, Meyer hizo saber que la Municipalidad de La Rioja otorgó $5 millones a Tekove por el traslado de los animales a Entre Ríos.

