Las Rojas están listas para el debut en Liga Federal Femenina

Rocamora tiene todo listo para el inicio del Torneo Federal Femenino, lo hará de visitante el sábado a las 19 ante Ben Hur de Rosario y el domingo contra Talleres de Gobernador Gálvez a las 18. Las Rojas por participar en la Liga Femenina lo hará solo con dos mayores.

Comienza el torneo que fomenta el crecimiento de las jóvenes promesas nacionales. Rocamora, con participación activa desde el 2015 con el desarrollo del básquet femenino, dirá presente en el Torneo Federal Femenina 2022. El Rojo, bajo los mandos de Laura González quien sabe potenciar equipos e individualidades y puede significar un salto de calidad para Rocamora en el Federal Femenino pondrá en cancha un plantel repleto de juveniles con base que disputó la Liga Femenina. Junto a la experiencia de Antonella González, Aylén Ayala, Irina Figueroa.

Unas de las modificaciones para esta Liga Federal, será que las fichas mayores tendrán que estar conformada por 4 fichas mayores en la lista de buena fe que serán Antonella González, Aylén Ayala, Irina Figueroa y Juana Pais.

La principal apuesta del Tomás de Rocamora será el desarrollo de la juveniles club en esta edición de la Liga Federal Femenina, el cuerpo técnico estará conformado por Laura González (Entrenadora), Leonardo Domínguez Fernando Castelli (Asistentes), Enzo Sommer en la Preparación Física.

Las 12 de Rocamora

Antonella González; Aylén Ayala; Irina Figueroa; Delfina Cergneux; Inés Fernández Kratzer; Delfina Manfroni; Clara Montañana; Avril Saint Paul; Martina Schunk; Paula Santini; Milagros Viollaz; Magali Baridon Kamerman.

Entrenadora: Laura Soledad González – Kinesióloga : Paula Dabadia

Primeros partidos de Rocamora en el Federal Femenino

14/05 | Ben Hur de Rosario vs Tomas de Rocamora| 19:00hs

15/05 | Talleres de G.G vs Tomas de Rocamora| 18:00hs

17/05 | Tomas de Rocamora vs Zaninetti|21:30hs

20/05 | Tomas de Rocamora vs Regatas de San Nicolás| 21:00hs

21/05 | Tomas de Rocamora vs Talleres de Paraná | 21:00hs

Foto: Parte del Plantel Que viajará a Santa Fe