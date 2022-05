La carta de los papas de Catalina: «El dolor por tu ausencia no se archiva»

En una carta abierta, Florencia Caminos y Cristian De Gracia, padres de Catalina De Gracia, de solo 5 años, que falleció el 18 de noviembre de 2017 luego de su internación en el hospital Urquiza, se refirieron a la causa que se archivó de acuerdo a la resolución de la fiscal María Occhi.

La madrugada del 18 de noviembre de 2017 fue un quiebre en nuestras vidas, las cuales nunca volvieron a ser como era antes.

Catalina, tus carcajadas, tus travesuras, tu mirada angelical están en cada rincón de nuestra casa.

Fuiste tan especial que hasta el día de hoy cuando te recordamos, nos sacas una sonrisa.

El tiempo que ha pasado desde tu partida ha sido y es muy difícil, pero debemos seguir con el alma destrozada y estrujada ante la realidad de tu ausencia. Si seguimos es porque debemos estar presentes para contener y amar a tu hermanita Zoe, como lo hicimos y hacemos contigo. Ella es quien nos sostiene y da fuerzas para seguir adelante.

Es muy difícil no quebrarnos y llorar para descargar nuestra pena, aunque después nos demos cuenta que nuestra pequeña niña nos diga “mamá no me gusta que llores”.

Estos años han sido realmente un martirio para nosotros, y queremos decir sin tapujos que el sistema judicial de la ciudad de Concepción del Uruguay ha sido una tortura en vez de contenernos. Los tiempos se fueron dilatando inexplicablemente, en realidad ellos lo dilataron.

Cuando arrancó la causa en tribunales pensábamos que el accionar de la Fiscal Seró llevaría a una rápida y justa resolución. Pero no fue así. El primer estudio de abogados que habíamos elegido, siete meses después del hecho, nos viene a decir que ellos no iban a continuar con la causa y que nos busquemos un abogado penalista.

Fue nuestra primera decepción y tuvimos que salir a buscar uno que realmente nos brinde la contención y fundamentalmente que tome nuestro caso como una causa propia para sentirnos defendidos en nuestro derecho que se conozca la verdad de lo que pasó con Cata.

Un año después de la muerte de Catalina, sí, un año después, nos llamaron para testimoniar en la causa, imagínense lo que es para una madre tener que revivir y relatar cada instante, cada segundo de esos días de terror en los que veíamos como se desmejoraba nuestra hija.

Pasaron 5 meses y convocamos una marcha el 11 de abril del 2018

una marcha para que nos acompañen los vecinos y reclamemos que la fiscalía accione y nos dé respuestas. Que casualidad que un día antes de la marcha la fiscal Seró nos llama para decirnos que los resultados de la autopsia estaban por llegar en esas horas o a lo sumo en días. Algo que por supuesto no pasó.

Lo que pasó es que la Fiscal Seró deja la causa y es la Fiscal Occhi que se hace cargo de la misma, por supuesto con los tiempos que se toma el sistema judicial para esos procedimientos de traslado de fiscalía, que obvio no son los tiempos que nosotros queremos.

Todo en los tiempos de la justicia, así nos dicen. La justicia tarda, pero llega es el dicho popular, pero ya llevamos cuatro años y siete meses y acá no ha pasado nada.

Lo que sí ha pasado es que no les ha alcanzado el informe del forense de Paraná que ha sido contundente en sus conclusiones y que además fueron refrendadas y apoyadas por una profesional forense externa que él mismo convocó. ¿Qué dice? En simples palabras que si la hubieran internado y con antibióticos el cuadro se podría haber revertido. Pero para la Fiscal Occhi, se ve que eso no le alcanza. Se ha llamado a testimoniar a otras personas y no a los médicos que atendieron a Catalina en el hospital en esos días. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Cómo es que a los médicos que estamos diciendo que no hicieron bien lo que tenían que hacer ni si quiera los hayan citado? Pero sí han citado a la madre.

Nuestra vida en estos años no ha sido para nada fácil, queremos despertarnos de esta pesadilla, pero nos damos cuenta que es la cruel realidad. Nos toca enfrentar esta dura prueba que hace que nos tengamos que sostener el uno al otro. Porque cuando uno afloja ahí esta la otra parte de la pareja para apuntalar o llorar juntos por la impotencia que sentimos de estar luchando no solo por el gran vacío de la ausencia de nuestra amada hija, sino que estamos luchando con un sistema perverso que lo que menos tiene es empatía con el humano. Se muestran compungidos ante nuestra presencia, expresan su dolor y acompañamiento, pero la realidad es que no hacen nada por saber la verdad. La realidad del sistema judicial de Concepción del Uruguay es que sí mostraron rapidez para reaccionar y dejaron solo unas horas el cartel que habíamos colgado en la baranda del juzgado y el que simplemente decía “Justicia por Cata”. Eso sí, allí reaccionaron rápido y lo mandaron a sacar a las pocas horas. Esos tribunales deberían estar tapados de carteles y pancartas de las causas que tienen sin resolver, mientras ellos siguen en su letargo judicial cobrando sus buenos sueldos.

Somos un matrimonio que nos rompemos el alma día a día trabajando horas y horas para mantener nuestro hogar y el dinero que nos ha llevado estar enfrentando este desafío, ha sido mucho para nuestro ingreso de clase obrera. Plata en viajes, en peritos particulares, en abogados. Fueron miles los pesos que hemos tenido que poner en busca de la verdad. Haciendo tortas, horas extras, changas y lo que se nos presente adelante para poder seguir con la causa. Porque claro si somos unos pobres laburantes no les va a dar el bolsillo para poder enfrentar todos los gastos que tiene el estar en esta lucha, dirán ellos. Pero seguimos adelante, a pesar que algunas voces nos digan ya está. No vamos a dejar que se oculte la verdad.

En este noviembre de 2022 si la causa no se resuelve prescribe, así nos dijeron. Pero en estos días, a mediados de mayo el juzgado notifica a nuestro abogado que la Fiscal Occhi archiva la causa. Sí, la archiva. La deja. No sigue investigando. No sabe, no quiso o no la dejaron llegar a la verdad. Ante esta situación es que nos presentamos personalmente en el juzgado y nosotros pedimos que la desarchiven. Que sigan. Ahora está en el escritorio del coordinador de fiscales Dr. Lombardi quien deberá decidir si se archiva la causa o no. Si la archiva, no nos detendremos seguiremos adelante utilizando todas las herramientas legales que estén a nuestro alcance, siguiendo paso a paso lo que el abogado nos diga, porque nosotros de eso no sabemos nada. Somos una pareja que nos unimos para ser felices y formar una familia con dos hijas hermosas como teníamos. Hoy Cata esta con nosotros desde otro plano y nos da fuerza para seguir, para que, a pesar de todo, podamos vencer a quienes manejan las corporaciones médicas y judiciales que se asocian para protegerse y quedar impunes ante casos de mala praxis.

Amada hija Catalina, nuestra princesita y alegría del hogar queremos decirte que siempre vas a estar con nosotros. Que te amamos como el primer día que llegaste a nuestra vida y que el dolor por tu ausencia.