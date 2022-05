Jaroslavsky: “No alcanza con visibilizar una enfermedad, debemos garantizar su atención médica”

La diputada Gracia Jaroslavsky (UCR) cuestionó que el bloque justicialista no haya permitido incorporar al proyecto un artículo que disponía la obligatoriedad del sistema de salud público y del Iosper de brindar cobertura integral a quienes padecen endometriosis. “Debemos legislar para avanzar en este sentido; no quedarnos en la visibilización y en instaurar tal fecha como el Día de la Endometriosis”, enfatizó.

En la sesión de este miércoles, la legisladora radical criticó que no se haya incorporado al proyecto del oficialismo la propuesta del Interbloque Cambiemos que obliga al sistema público de salud y al Iosper a brindar una cobertura integral y multidisciplinaria a quienes padecen esta enfermedad.

“El proyecto que se aprobó es importante porque visibiliza la endometriosis y le otorga a la sociedad la posibilidad de saber de qué se trata, pero con esta ley no le estamos garantizando la atención a las mujeres en el sistema público de salud”, aseguró Jaroslavsky y recordó: “Ante la negativa del bloque justicialista de incorporar nuestra propuesta, presentamos un dictamen de minoría enfocado garantizar la atención médica”.

“Estamos planteando que el sistema de salud público de Entre Ríos aborde el proceso de diagnóstico y garantice una atención multidisciplinaria e integral de la enfermedad. No estamos proponiendo una barbaridad, sino algo de puro sentido común: que el Estado asista a quienes tienen esta compleja enfermedad”, enfatizó Gracia Jaroslavsky.

“Hay un retraso promedio de 7 años para llegar al diagnóstico y eso conlleva graves problemas en las mujeres e incluso corre riesgo su fertilidad, además del deterioro de su calidad de vida. Se trata de una enfermedad invalidante”, sostuvo.

“Hoy en día se están modificando los protocolos de diagnóstico: se puede llegar a él con una buena anamnesis y un examen clínico exhaustivo, nos indicaron especialistas, quienes incluso informaron que para el tratamiento existen dispositivos intrauterinos de probada eficacia”, resaltó la legisladora.

“Esto está lejos de ser accesible en la salud pública y en el Iosper, que debería cubrir la medicación durante el tratamiento prolongado, ya que es una enfermedad crónica”, aseveró.

La legisladora manifestó que “si en los hospitales existiera la posibilidad de ofrecer un abordaje integral, se conformarían los equipos multidisciplinarios que hacen falta para abordar el diagnóstico temprano, al que veces es difícil llegar porque hay síntomas superpuestos con otras enfermedades; a veces las personas que padecen esta enfermedad son asintomáticas o tienen escasos síntomas”.

“Hoy tanto los profesionales como las pacientes suelen tomar los dolores menstruales como normales, pero la obligatoriedad de realizar una cobertura multidisciplinaria estimulará la especialización para dar con el diagnóstico y con el eventual posterior tratamiento”, agregó la diputada Jaroslavsky.

“La salud pública y el Iosper deben tratar a la paciente en forma integral porque se trata de personas con una enfermedad, no son solo enfermedades. Debemos legislar para avanzar en este sentido y no quedarnos con el 14 de marzo como el Día de la Endometriosis. La visibilización ayuda a crear conciencia social, es importante, pero no suficiente para las mujeres que padecen esta enfermedad”, concluyó.