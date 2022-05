Inés Fernández: «Muy agradecida al Club de cómo vive el básquet femenino»

La juvenil Inés Fernández Kratzer arribó a Tomás de Rocamora para la temporada 2022 de la Liga Nacional Femenina y la Liga Federal, a un equipo que cuenta con varias jugadoras en pleno crecimiento dentro de la cantera del club. En esta charla habló de sus inicios en Zaninetti, su paso por Regatas Uruguay y habla también de su experiencia en el club Rojo.



Los sus inicios de Inés Fernández Kratzer, la juvenil de 19 años, fueron en Zaninetti de nuestra ciudad. Llegó a Rocamora en enero de 2022 para jugar Liga Femenina. «Comencé a jugar al básquet a los 9 años en Zaninetti, seguí mi carrera en Regatas Uruguay donde Fernando Castelli era mi entrenador y estuve jugando hasta el año pasado. Jugué varios años en el seleccionado de la Asociación Regional Pancho Ramírez, en el 2015 con la selección de Entre Ríos U15 jugamos en Mendoza logrando el quinto lugar y en la selección U17 en el 2019, en Neuquén, y donde obtuvimos el tercer puesto», manifestó Inés.

¿Por qué la decisión de jugar en Rocamora?



«De Rocamora me habían llamado algunos años anteriores pero yo estaba muy enganchada con mi grupo de amigas que tenía en las intermedias en Regatas, sí que siempre rechacé la oferta, pero agradecida por tenerme en cuenta y este año cuando me llamo Lali González me contó todo todos los Torneos que iban a jugar y me encantó la idea; estaba buenísimo, en Regatas ya no iba a formar parte de las intermedias y Rocamora tiene muy buen nivel en lo que es primera femenina así que por eso me pareció el mejor rumbo que tomar.



La ex Regatas Uruguay aprovechó al máximo su tiempo en cancha: 16 puntos y 12 rebotes. Su primer juego fue ante Ferro. Habla de su primera experiencia en la Liga Femenina: «Fue algo Increíble nunca había jugado a ese nivel, todo el tiempo sentí que estaba aprendiendo cosas nuevas del básquet; aspectos que nunca había considerado claramente. Me sorprendió el nivel para ser femenino, lo organizativo, desde el hotel y hasta donde jugábamos. Es otro nivel de intensidad y el ritmo que tienen las chicas ralamente es muy bueno y también adaptarse a las reglas nuevas fue un cambio, que estuvieron buenas. Teníamos que estar muy concentradas, en lo personal tuve que mejorar mucha la resistencia por el ritmo que se juega, algo que sigo trabajando».



Inés Fernández Kratzer buscará seguir creciendo como jugadora, en un año que también la incluyó como pieza fundamental en la Liga Federal, con mucha fuerza en el poste bajo. Así nos cuenta esta nueva experiencia en esta competencia: «No arrancamos de la mejor manera con dos partidos de visitante que se nos escaparon en los últimos cuartos, en estos últimos partidos sí se nos dieron los resultados; lo estoy disfrutando, me gusta que se le pueda dar mayor participación las más chicas para su mejor desarrollo y se pueda mostrar al resto del país. Por suerte puedo mantenerme más minutos en cancha, como te decía anteriormente, no tenía un buen estado, gracias al entrenamiento diario en el club lo puedo seguir mejorando, mi fuerte es más que nada ayudar en los rebotes, no tanto en la conversión; ése es mi aporte al equipo».



También se refiere a su experiencia entre el estudio, el entrenamiento y los partidos. «Estoy estudiando Licenciatura en Management en Negocios Digitales online en la Universidad de Palermo, eso me permite estudiar, entrenar, viajar y me da una flexibilidad para hacer las dos cosas; por suerte me está yendo bien y puedo disfrutar las dos cosas«, responde.



¿Cómo fue esa experiencia en la Liga Sudamericana?

«Fue algo increíble, nunca me imaginé poder vivir algo así; voy a estar por siempre agradecida al club porque hicieron algo maravilloso. Toda esa gente trabajó día a día, el público que nos acompañó a cancha llena sintió tanto el apoyo, todos los clubes siguiéndonos , nunca había vivido algo así; me emocione mucho y me sigo emocionando cada vez que miro las fotos. Además, conocer a otras jugadoras con otro nivel y experiencia, no tuvimos el mejor cierre pero lo disfrutamos al máximo.»



Por último, agregó: «Muy agradecida al Club de cómo vive el básquet femenino, empecé jugando Liga Femenina en Buenos Aires que eran en Burbujas, nunca habíamos jugado en nuestra ciudad y me sorprendió para bien la cantidad de gente que sigue al básquet femenino. A Rocamora lo sigue mucha gente, al Femenino, no solo del club, sino de todos los clubes. Yo no estaba acostumbrada en las intermedias que vaya a mirar tanta gente, por suerte siempre hay mucho apoyo, cariño de la gente que nos va a alentar, así que muy emocionada de estar en Rocamora«.

