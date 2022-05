Hay dos detenidos: Elevaron a juicio la causa por el asalto a la familia del Barrio Los Tanques

Se realizó este viernes por la mañana en Concepción del Uruguay, la audiencia de etapa intermedia para efectivizar la remisión a juicio del Legajo designado «Marclay, Cristian; Acosta, Raúl y otros s/ Robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido acreditarse», y sus acumulados, que se iniciara por el atraco a mano armada a una familia de calle Doctor Clarck, Barrio Los Tanques.

Recordando el hecho

El asalto tuvo lugar en horas de la noche del 21 de agosto del 2021, cuando Cristian Marclay, Raúl Alejandro Acosta y dos sujetos no identificados, mediante un plan común ingresaron al domicilio de calle Dr. Clark al 200 donde amenazaron con armas de fuego a los dueños de casa y su hijo de solo 8 años, logrando así apoderarse de dinero en efectivos en pesos y dólares, anillos, celulares y otros efectos.

Por este atraco, la Policía logró la detención de estos dos individuos mencionados, quienes quedaron detenido con prisión preventiva.

El caso, que estuvo en manos de la fiscal María Occhi, se vio demorado para llegar a esta instancia, debido a la muerte del doctor José Pedro Peluffo y los distintos cambios de defensores que se registraron.

Finalmente este lunes, presidida por el juez de Garantías N° 2, doctor Gustavo Díaz y la presencia de la Defensora Oficial Dra. Valeria Mabel Irel, a cargo de la defensa Técnica del Co Imputado Acosta y el Defensor Particular, Dr. Jair Manuel Gay, por la Defensa Técnica del Co Imputado Marclay, se realizó la audiencia para elevar a juicio.

Respecto a los dos imputados, en el caso de Acosta, también se encuentra imputado de hechos en el marco de Violencia de Género, consistentes en “Amenazas Calificadas, Amenazas Simples, Lesiones Leves Calificadas y Daño” todo en Concurso Real, agregando la Agente Fiscal de manera sintética un detalle de las evidencias con que piensa sostener la acreditación de los hechos descriptos y la autoría en todos ellos por parte de ambos Co Imputados, discriminando los mismos en primer lugar por hecho en tanto Marclay como Acosta resultan imputados, y aquellos respecto a los que sólo es Imputado uno de ellos. Por su parte las Defensas manifiestaron, que discutirán materialidad, calificaciones y supuesta autoría de sus defendidos, en el Plenario respectivo, no oponiéndose a la remisión a Juicio del presente.

Escuchadas las partes, el juez dispuso hacer lugar y para transitar la etapa intermedia y realización de la Audiencia de Debate Oral respectiva consideró el pedido de mantener la prisión preventiva de ambos por el plazo de noventa días.