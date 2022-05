Gongora y Enzo Da Silva jugarán en Paysandú Fútbol Club con Abreu como DT

Este jueves en el Complejo Deportivo “Las Terrazas” se puso en marcha un nuevo sueño del Paysandú Fútbol Club, que intentará quedarse con uno de los ascensos de la temporada 2022 de la Primera División Amateur de la AUF. El arquero Martín Gongora y Enzo Da Silva, ex Gimnasia, integran el plantel sanducero.

La delegación arribó sobre las 10.15 al complejo donde luego de una charla a modo de presentación entre plantel, cuerpo técnico y colaboradores, comenzaron a trabajar. El calentamiento y los ejercicios tácticos realizados en la primera jornada estuvieron a cargo del Profesor Jorge Hernández, quien será el preparador físico del equipo, y el asistente de campo Sebastián Flores ex futbolista y también entrenador; en cuanto a los goleros trabajaron con Marcelo Gargano.

Se espera además la llegada de 8 futbolistas y mucha es la expectativa en cuanto al entrenador principal Sebastián Abreu, que estará en nuestra ciudad el próximo lunes. El equipo de trabajo encabezado por el ex futbolista de la selección uruguaya esta conformado también por Sebastián Flores (asistente de campo), Jorge Hernández y Facundo Altamira (profesores), Gianno Belase (Fisioterapeuta) y Marcelo Gargano (entrenador de goleros). Forman parte también del equipo de trabajo César Basigaluz (profesor institucional), Gonzalo Ballejo (delegado) y Ramón Mesías (equipier). Este jueves conformaron el plantel: Martín Góngora, Facundo Collares, Ezequiel Acosta; Bryan Presentado, Rodrigo Ramos, Yhona Martins, Diego Tabárez, Ignacio Sena; Agustín Navadian, Facundo Villalba, Walter Carbajal, Anthony Ferrari; Francisco Collares y Enzo Da Silva.

La segunda jornada de entrenamientos se llevará a cabo en el Parque Aguinaga- Thomasset. En cuanto al plantel, EL TELEGRAFO dialogó con Martín Góngora quien retorna a defender una camiseta sanducera luego de 23 años “ me fui de Paysandú por primera vez en 1996 cuando fui a la selección uruguaya juvenil, después firme para Peñarol, volví a Paysandú, jugué en la selección mayor acá y en 1999 me fui definitivamente para Bella Vista. Pero mas allá de todo siempre quise darle un cierre a mi carrera en Paysandú, fuera con la selección o con un club, y se dio esta chance y no podía dejarla pasar”.

En el proceso anterior Góngora había sido de los nombres mas fuertes para formar parte del proceso pero el futbolista aclaró que “sí habíamos hablado, pero la pandemia y los puentes cerrados no hicieron posible mi llegada, ahora que se puede y mas allá de estar radicado en Concepción del Uruguay estoy dispuesto a dar todo de mi para que se pueda lograr el objetivo. Hasta el 2020 jugué en Gimnasia Concepción y no he dejado de entrenar, hoy estoy bien y me planteo todo a corto plazo, pero para mi este retiro acá sería el broche de oro en mi carrera”.

Sebastián Flores, asistente de campo también dejó algunas impresiones en cuanto al arribo del cuerpo técnico al Paysandú Fútbol Club “estamos felices y entusiasmados de estar acá, cuando recibimos la propuesta estábamos a la espera de una nueva chance de dirigir.

Tenemos muchas expectativas, queremos dejar algo en la ciudad y creo que hemos tomado la decisión correcta al venir, en todos los aspectos todo lo que conocíamos de Paysandú se ha cumplido”. En cuanto al plantel y al proyecto en sí opinó que “ hay mucha predisposición y desde el primer momento se notó el don de gente de quienes nos acompañan y eso es muy importante. En cuanto al plantel como toda primera vez mucho nerviosísmo pero también ganas, y creo que se pueden lograr muchas cosas, mas allá del corto tiempo que tenemos para trabajar antes del debut. Todos daremos lo mejor de nosotros” cerró.

