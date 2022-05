Ganadores en la fecha del Rally

“Yo siempre digo que cuando vas a una carrera y las cosas están bien uno corre más tranquilo.” El de Colon obtuvo su primer triunfo en este año y es el tercer ganador del año, lo que habla a las claras de un reñido certamen 2022 en la clase N7 del Rally Entrerriano Rio Uruguay Seguros.

“Fue una carrera espectacular, creo que el domingo cuando termino todos coincidimos en que es una plaza excelente para correr, el trabajo de la gente del Municipio se nota en cada detalle; también el trabajo que están haciendo Javier Tofay y todo su equipo en la organización y el Auto Club; se nota que se esta trabajando y yo siempre digo que cuando vas a una carrera y las cosas están bien uno corre mas tranquilo.” Comento Tato que con este triunfo se apunta como uno de los candidatos a la corona 2022.

“En lo deportivo, yo venia un poco tenso y me estaba costando agarrar ritmo así que en esta decidí salir a disfrutar del fin de semana, disfrutar el auto y se dieron las cosas; fue un Rally muy rápido, había cosas clave como la distancia entre chicanas porque llegábamos muy rápido y había que estar muy concentrado para no cometer un error; muy contento por volver al triunfo, vienen muy bien los puntos para el campeonato, contento con el trabajo de Marcos (Viollaz su Navegante), que sigue apostando por aprender y acompañarme, ahora hay que poner todas las fichas para Nogoya. Quiero agradecer a todos los que nos dan una mano, algunos se ven en el auto y otros no, pero colaboran, al Equipo Bertoli, a José Renon, a Pancho que es el que esta a cargo de mi auto; a mi Familia y Amigos que van a las carreras y siempre están apoyando; creo que va a ser un lindo año y con buenas plazas, nos vemos en Nogoya!!