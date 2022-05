La Asociación Pro Arte Amigos de la Música continúa la Temporada 2022, con una Gala Lírica a cargo de la soprano Marina Silva, acompañada al piano por Gastón Corazzini. El Concierto tendrá lugar el próximo domingo 22 de mayo a las 20:30 Hs. en el Club Social (San Martín 735) de nuestra ciudad.

La soprano, galardonada con el premio “Artista Revelación 2009” por la Asociación de Críticos Musicales y elegida por el tenor José Carreras para realizar una gira por Sudamérica, interpretará un repertorio lírico integrado por arias de ópera de Bizet, Gounod, Mozart, Puccini y Verdi; entre otros.

Entradas:

ANTICIPADAS: Socios $ 700 / No Socios $ 900.

EN PUERTA: Socios $ 800 / No Socios $ 1000 / Estudiantes: Voluntaria.

Las Entradas Anticipadas se podrán adquirir:

Jueves 19 y Viernes 20 de 12 a 13 Hs. en 8 de Junio 438.

Sábado 21 de 11 a 12 Hs. en Teniente Ibáñez 1214.

NO SE REALIZAN RESERVAS.

Auspiciantes: Club Social, Universidad Nacional de Entre Ríos, Río Uruguay Seguros, La Piemontesa.

La Asociación en redes:

musica.cdelu

www.facebook.com/musicaencdu

amigosdelamusica.cdelu@gmail.com

Esperamos, desde la Asociación, que nos acompañen en esta enriquecedora experiencia musical y agradecemos que sigan apoyando el arte y la cultura de Concepción del Uruguay.