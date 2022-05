Estancia Grande avanza fuertemente en políticas de género

En ese camino, hace algunos días, GOLDIN dictó un decreto, que lleva el numero 40-2022, por el cual se constituye a la Municipalidad de Estancia Grande como UNIDAD de INGRESO y ACOMPAÑAMIENTO del PROGRAMA que se llama ACOMPAÑAR.

Este programa que surge a partir del ESTADO NACIONAL, establece la prestación económica que consiste en una suma de dinero no reintegrable, de carácter personal, no renovable y no contributiva por el valor de UN (1) salario mínimo vital y móvil, que se abonará durante SEIS (6) períodos mensuales consecutivos, a las mujeres y personas LGBTI+ en situación de riesgo acreditada por violencia por motivos de género.

En la Nación este programa es ejecutado por el MINISTERIO DE MUJERES, GENERO Y DIVERSIDAD y en nuestra provincia por el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

A partir del dictado del presente decreto, previa firma de los CONVENIOS por la MUNICIPALIDAD con los dos ministerios antes citados, se ejecutará en la localidad de ESTANCIA GRANDE este programa, con la intervención del MUNICIPIO como organismo de iniciación de la gestión y del pertinente acompañamiento del trámite.

Sin dudas, que son hitos importantes en procura de otorgar protección y tutela a mujeres y personas LGBTI+ en situación de riesgo acreditada por violencia por motivos de género en ESTANCIA GRANDE.

Con estos actos concretos se verifica el serio compromiso del Intendente GOLDIN con estas cuestiones de género y que son muy bienvenidas en toda la comunidad de ESTANCIA GRANDE.