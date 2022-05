Encuentro nacional sobre narcotráfico celebrado en Rosario

La actividad se desarrolló en la Facultad de Derecho de la UNR, con la presencia del pleno de la Corte, el procurador general de la Nación y más de un centenar de magistrados. Respecto a este tema y otros de interés local, 03442 dialogó con el juez Federal de Concepción del Uruguay, doctor Pablo Seró, quien (en coincidencia con sus pares) lamentó la falta de políticas de Estado para con el narcotráfico.

El magistrado uruguayense, se mostró muy conforme con lo realizado en Rosario, que fue una muestra de unidad y firmeza de la Justicia Federal ante la actual situación y resaltó la falta de políticas de prevención del Estado, ante una situación que ya se predijo iba a suceder, hace muchos años.

“La convocatoria fue promovida por la Asociación de Jueces Federales (AJUFE). El punto de reunión no fie casual, sino que se eligió Rosario por estar en la zona céntrica del país, y por sobre todo atento a la gravedad de la situación actual de esta ciudad con una taza elevada de homicidios diarios, con un denominador común al tráfico de estupefacientes, ya sea para conseguir las drogas en caso de los adictos, o por diferencias y disputas de bandas en ese mercado de la venta”, señaló Seró, que agregó de acuerdo a la información local, se deba a las dos grandes bandas que existen en Rosario, que operan fuera y dentro de las cárceles donde están alojados por sus condenas, con sus células extramuros, con casos de policías de la provincia de Santa Fe bajo sospecha de formar parte de esta actividad ilegal.

El juez de Concepción del Uruguay, fue claro al resaltar que todo eso no está en manos del Poder Judicial el resolverlo, explicando que “Nosotros actuamos como consecuencia de un hecho y lo más importante es que ante la ausencia de una política de estado, lo único que queda es reprimir una conducta que va en contra de la Ley. Lo que llega al seno del Poder Judicial, es un hecho consumado, que será castigado o no. Lamentablemente el problema es cuando no se hace nada o se hace muy poco para que este hecho no suceda, ósea la prevención. Aníbal Pineda, vicepresidente de la Cámara Federal de Rosario, expuso muy bien la situación actual, al igual que el doctor Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, refiriéndose a esa falta de políticas de prevención. En el caso de Pineda, fue mucho más minucioso y dio detalles de lo que está sucediendo y del rol de los Poderes del Estado”.

Lo vaticinó hace 13 años

Respecto al doctor Lorenzetti, el doctor Seró explicó que lo que hoy vivimos, ya lo había presagiado hace más de una década.

“Cuando Lorenzetti era miembro de la Corte Suprema, en el año 2009 se pronunciaron en el fallo Arriola, en el cual se hizo una interpretación del Artículo 14 de la Ley de estupefacientes en cuanto al consumo personal que no dañe a terceros y dejarlo reservado al ámbito de privacidad de las personas sin castigo, en líneas generales. Pero en ese mismo fallo la Corte enfáticamente exhortó a los otros Poderes del Estado a actuar inmediatamente en políticas de prevención, avizorando lo que hoy sucede en Rosario. Pasaron 13 años y hoy se ve lo que está sucediendo y lamentablemente, no solo pasa en Rosario, sino en todo el país. Lamentablemente se está pagando con sangre estas faltas de políticas preventivas. El adicto en su faz individual y personal, al no tener medios para llegar a la droga, se hace de los medios de cualquier forma y si necesita delinquir para lograrlo, lo va a hacer y de adicto pasa a ser un delincuente y después están quienes la ofertan y formas organizaciones delictivas que alimentan a estos adictos, manejando grandes sumas de dinero que permiten comprar voluntades en las fuerzas de seguridad, en la política y en la Justicia. Nosotros en este Juzgado hemos procesado e investigado a legisladores y funcionarios de fuerzas de seguridad. El tema es como logramos que no haya adictos y si existen, como podemos ayudarlos y contenerlos, para evitar que pasen ese umbral que lo lleve al delito y eso no se ogra por la falta de una política de Estado en esta materia y ningún juez tiene las herramientas para corregir este camino”, explicó claramente el magistrado.

Seró no dudó en resaltar una y otra vez que todo comienza con la intervención del Estado y con medidas firmes para combatir al narcotráfico y rescatar a los adictos, ya que con medidas tibias no se llega a ningún lado y “estamos sentenciados al fracaso total”, resaltó.

“No logramos nada con detener a una o cincuenta personas por día, si después no podemos ofrecerles nada. Salen u vuelven a delinquir o desde adentro de la cárcel, siguen comandando sus operaciones en el exterior. La Justicia no es un Poder para la prevención y la atención de estas personas y ni siquiera tenemos el poder para restablecer a estas personas, ya que es resorte exclusivo de los otros Poderes. Uno que hace la Ley y otro que la ejecuta, más claro imposible y eso fue o que se trató en el encuentro de la Justicia Federal en Rosario. Lorenzetti dijo que ese día estaban en Rosario para la foto y al otro día lamentablemente, todo iba a seguir igual, pero lo que la gente no sabe que hay comisiones trabajando para seguir el esquema y el panorama del narcotráfico, apuntando al estado para decirles, señores hagan esto. Es una lástima que el estado haya bajado los brazos en materia de prevención. No hay campañas informativas y la gente desconoce”, dijo Seró con preocupación.

El juez Federal no se quitó responsabilidades de sus funciones, señalando que “A nosotros que nos digan que no investigamos bien, que sancionamos mal, o que liberamos a personas, lo aceptamos, pero no está en nosotros hacer políticas de prevención ya que no es nuestra tarea. Lo que se hizo en Rosario fue para estar unidos y así lo dijo Lorenzetti, cuando manifestó que nosotros no tenemos rajaduras en el Poder Judicial. Tenemos ideas claras y en común”.

Situación local y regional

Finalizando el doctor Pablo Seró, se refirió a la situación local, señalando que “Cuando este Juzgado tenía 10 departamentos en su jurisdicción, de las manos de las fuerzas de seguridad, investigábamos bien y nuestros procedimiento fueron bastante buenos en materia de narcotráfico. Llegamos a resultados muy exitosos. La creación del Juzgado de Gualeguaychú, nos sacó dos departamentos, lo que alivia el trabajo y quedamos con 8, por lo que seguimos teniendo mucho trabajo por ser la mayor jurisdicción de la provincia. La pueste en funcionamiento en junio del Juzgado de Concordia, nos dejará con 3 departamentos, Uruguay, Colón y Villaguay, lo que nos permitirá concentrarnos más en nuestra labor, con la ventaja que Concepción del Uruguay, cuenta con todas las fueras de seguridad, salvo la Policía Aeroportuaria”.