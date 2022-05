El Rally va a María Grande

Si bien el ACCU y el Coordinador de la categoría, Javier Tofay, visitarán nuevamente la semana entrante esta ciudad anfitriona de la tercera fecha del Campeonato Entrerriano de Rally Rio Uruguay Seguros, ya existe un plan de carrera para la segunda visita del Rally.

En principio, se utilizarían los tramos de la edición anterior, aunque resta definir el sentido de los mismos; otro de los puntos a coordinar es la posibilidad de un Súper Especial el sábado por la tarde.

En esta oportunidad y a diferencia de la primera visita, María Grande tendrá su Largada Promocional el viernes por la noche, frente al Municipio, donde está ubicado el tradicional reloj.

El día viernes en horas del mediodía, se realizara como siempre la Administrativa y la Verificación Técnica inicial en la agencia Multimarcas Horizonte Automotores, por la tarde, reconocimiento de uno de los tramos, el shakedow y al finalizar el día con la Largada Simbólica, esta última seguramente tendrá sorpresas y la presencia de autoridades Municipales y provinciales.

El sábado se habilitaría el reconocimiento del tramo de carrera restante y el Súper Prime, para dar comienzo a la competencia en horas del mediodía.

En tanto que el día domingo, se correrían los dos tramos y carrera del Rally, la entrega de premios será frente al Municipio.

El Parque de Asistencia y Cómputos, será en el predio de Termas, el cual cuenta con la infraestructura para recibir a la categoría y está en un lugar estratégico para entrada y salida a los tramos de ruta.

NELSON BONNIN (Ganador A6).

«Fue una de esas carreras que salen a pedir”

A bordo de su Toyota Etios el Piloto de Pronunciamiento fue el mas veloz de todos en Santa Anita, segunda fecha del Rally Entrerriano Rio Uruguay Seguros y con la segunda al hilo se convierte en el referente de la temporada.

“El sábado la carrera empezó con un piso bastante cambiante, habíamos reconocido por la mañana pero se fue modificando, así que optamos, acordándolo con Guillermo Piton, de usar la cubierta Pirelli, que ahí estamos viendo si la podemos reglamentar y la verdad que nos dio muy buen resultado, luchamos la carrera los dos hasta que él se paró, de ahí en mas me dedique a redondear la etapa teniendo una diferencia, no tranquilizadora pero si amplia; el domingo nos encontramos con un PC muy lindo, muy rápido y mejor de lo que esperábamos, salimos a tratar de mantener un ritmo pero ir por arriba del camino y las cosas salieron, el auto se comportó impecable, fue una de esas carreras que salen a pedir”; declaro “Martineta” como es conocido en el ambiente, que es navegado por Javier Benítez.

“Quiero agradecer principalmente a los hermanos Adami y su equipo por el gran trabajo que realizan y el auto que nos entregan cada carrera, a Javier, mi Navegante, las carreras se hacen de a dos y nos entendemos muy bien en el auto, a mi Familia y a todos los que nos apoyan para poder correr; nos vemos en María Grande!”

FABIAN LAZZARONI (Ganador N7)

«Tuvimos en cuenta detalles para poder aprovechar mejor el auto y fue notable la diferencia»

El colonense logro quedarse con la segunda fecha del Rally Entrerriano Rio Uruguay Seguros luego de una dura lucha por la punta en una de las divisionales mas competitivas de la categoría.

“Tuvimos un gran fin de semana, trabajamos mucho sobre la hoja, habitualmente soy muy básico con la hoja y en esta oportunidad decidimos trabajar mejor, parece mentira que con 14 años de Rally siga haciendo una hoja sencilla, si bien la escribimos de la misma manera, tuvimos en cuenta detalles para poder aprovechar mejor el auto y fue notable la diferencia; siempre con la ayuda de José Renon que más allá de ser mi preparador, siempre me esta enseñando cosas y en esta oportunidad le pedí un para de tips para poder utilizar mejor el auto y la verdad increíble el cambio, el fin de semana anterior que estuvimos en Mina Clavero, tuve la suerte que José (Renon) me hizo sentar con Samir Assaf a hablar un rato, una charla que había programado para que Samir me dé también algunos ítems para saber arriba del auto y parece mentira como sentados charlando se pueden empezar a mejorar un montón de cosas.” Comento Fabian que lleva como siempre en la butaca derecha a Santiago Lambert.

“Tengo que agradecer al Equipo por el gran auto de siempre, a los auspiciantes, FADEL, Ultra Neumáticos, a nuestro negocio, Doña Dora Colon y Concepción del Uruguay; muchas gracias a todos y nos veremos en la próxima!”