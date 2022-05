El gobierno provincial puso en marcha los beneficios promocionales para el Régimen de Economía del Conocimiento

A través de la sanción de la Ley Nº 10.895, el gobierno provincial adhirió a la Ley Nacional Nº 27.506 de creación del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.

La adhesión se materializó a través de la creación de un régimen provincial para promocionar a dicho sector, cuya autoridad de aplicación será el Ministerio de Producción de Entre Ríos, y de un Registro Provincial de la Economía del Conocimiento (Repec), donde deberán inscribirse quienes deseen acceder a los beneficios de esta norma jurídica.

El secretario de Ciencia y Tecnología, Jorge Gerard, expresó: “Este es sin dudas un gran avance para la economía del conocimiento entrerriana. La presente ley garantiza exención total de los impuestos a los Ingresos Brutos, a los Sellos, el impuesto Inmobiliario y el Fondo de Integración de Asistencia Social durante cinco años, con posibilidad de renovación por otros cinco. A su vez, los beneficiarios podrán acceder al tratamiento de la tarifa eléctrica que abona actualmente la industria, cualquiera sea la categoría de consumo en la que se encuentren registrados”

Por su parte, el presidente del Polo Tecnológico de Paraná, Joel Lifschitz, explicó que la adhesión de la povincia a esta Ley nacional es muy positiva ya que Paraná pasa a ser el lugar con mayores beneficios impositivos del país. En cuanto a la tarifa eléctrica, indicó que si bien la industria del software ya venía gozando de beneficios justamente por ser industria y por la antigua ley de software, hoy hay muchas más empresas que pueden acceder a estos beneficios: toda la industria que es basada en el servicio del conocimiento, que no es solamente el software.

“Desde el Polo Tecnológico tenemos expectativas muy altas, no es menor que se ponga en agenda este tipo de temas. Si como provincia no hacemos algo para salir a captar inversiones y empresas tanto locales como nacionales e internacionales, no podemos trabajar el problema de núcleo que tiene el sector, que no es un tema menor: la retención de talentos y la necesidad de sumar gente a trabajar”, agregó Lifschitz, sosteniendo a su vez que “hoy por hoy necesitamos que este sea el puntapié inicial de un montón de programas de capacitaciones para que jóvenes puedan involucrarse en las empresas. Necesitamos también que se empiece a trabajar cuestiones no menores como conectividad, obviamente no es lo mismo poder trabajarlo con un incentivo para quien quiera venir a invertir y traer programas formativos y desarrollar talento local y que las mismas empresas locales lo hagan, a que sean tentados por otros lugares que tienen ya beneficios”.

Jornada sobre Gestión

En tanto, la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), junto a la Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica y de la Innovación (Altec) y la Municipalidad de Paraná, llevaron a cabo una Jornada sobre Gestión de la Innovación y la Tecnología en la región. Las mesas de trabajo involucraron desarrollos de diversas instituciones y universidades, en torno a la federalización del conocimiento sobre la ciencia y la gestión de la innovación y la tecnología en la región, los desafíos para construir un futuro sostenible, las tendencias emergentes, el marketing tecnológico, la innovación social y las redes como espacios de vinculación. La apertura del mismo estuvo a cargo del intendente de Paraná, Adán Bahl; el secretario de Ciencia y Tecnología de Entre Ríos, Jorge Gerard; y el rector de la UNER, Andrés Sabella. El académico agradeció a la provincia y a la municipalidad de Paraná por apoyar la iniciativa ligada a la economía del conocimiento y comprender su importancia: “Nuestro país tiene una deuda con la federalización de la ciencia y la tecnología, por eso desde el interior venimos peleando por tener el espacio que nos merecemos. Entre Ríos en particular se encuentra dentro de la Región Centro y sabemos que es de las regiones más ricas de la Argentina; pero Entre Ríos es un sector postergado, por eso desde la provincia y las universidades públicas -que formamos parte del territorio- venimos disputando ese espacio”.

En el marco de la Jornada, se anunció el lanzamiento del XX Congreso Altec 2023-Argentina: los desafíos de la ciencia, la tecnología y la innovación en la transformación digital. La directora Altec por Argentina e integrante de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNER, Nancy Pérez, resaltó que esa actividad “permitirá consolidar los nuevos espacios de articulación entre los diferentes actores del Sistema de Innovación del país y de la región”. También remarcó que conocer el recorrido transitado en esa materia “permitirá fortalecer y desarrollar las capacidades de investigación, desarrollo e innovación, pero principalmente ciencia y tecnología en nuestro país”.

El Congreso se realiza de manera bianual y participan todos los países de América Latina e Iberoamérica. En el marco de los 40 años de la Asociación se realizará en Paraná. “En Argentina ya se realizaron dos congresos de Altec, el principal en 2007”, comentó Pérez. Además, invitó a todas las provincias del país a sumarse: “Es la primera vez que se hace en una provincia de Argentina, fuera de la capital, y es muy importante porque queremos que este evento sea realmente federal”.

Estuvieron presentes, de manera virtual, el presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación de Nación Fernando Peirano; y el secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Diego Hurtado. Presencialmente, participaron la vicerrectora de la UNER, Gabriela Andretich; el decano de la Facultad de Ingeniería de UNER, Diego Campana; autoridades municipales y concejales; representantes del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y de diferentes universidades.