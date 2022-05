El Dr. Rubén Chaia y el oficial Iván Moschen dictarán una charla sobre “Ciberacoso”

Continúan las actividades en el marco de la campaña “Maltrato Infantil y Bullying”, que lleva adelante el Municipio a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Educación.

De esta manera tendrá lugar la segunda charla que se realizará este lunes 2 de mayo a las 14, en el Auditorio municipal Carlos Scelzi, bajo la temática de “Ciberacoso” a cargo del Dr. Rubén Chaia, Abogado Penalista, actual Presidente de la Cámara Penal de Concepción del Uruguay, quien estará acompañado por el Dr. Iván Moschen Oficial Principal de la Policía de Entre Ríos, Técnico en Seguridad Pública y Abogado.

El evento tendrá una duración de aproximadamente 2 horas y estará destinado a estudiantes y docentes del ciclo orientado del nivel secundario especialmente, y al público interesado en la temática.

Cabe destacar que la actividad fue declarada de Interés Educativo por la Dirección Departamental de Escuelas.

María Zysman

Esta campaña sobre “Maltrato Infantil y Bullying”, tuvo una primera instancia el pasado viernes, cuando la especialista en el tema, María Zysman participó de una charla en el predio multieventos ante más de 250 estudiantes de distintos niveles educativos, docentes y directivos de establecimientos de enseñanza de la ciudad.

“Hace casi 30 años, a mí me tocó vivir una experiencia de bullying con mi hija en la escuela y desde entonces me dije, que nunca más permitiría eso. Por suerte fue una época en donde no había grupos de WhatsApp ni redes sociales en donde los padres arman grupos para cuestionar a otros padres, o donde se suben memes con burlas serias, a distintos grupos o redes sociales” destacó, la psicopedagoga María Zysman, quien preside la Asociación Civil Libres de Bullying.

En ese momento, la especialista fue recibida por el Presidente Municipal, Martín Oliva, quien destacó su trabajo, y le entregó distintos libros producidos por el Municipio como obsequio, además de la Historia de Concepción del Uruguay, del profesor Oscar Urquiza Almandoz. “Aquí tendrás una síntesis de los primeros pasos que dio la Nación, porque nuestra ciudad, es la cuna de la Organización Nacional” le comentó Oliva.

Por su parte, Zysman, se sintió muy halagada por el presente y agradecida por el recibimiento. “Les quiero contar que me siento muy contenta por este recibimiento, me siento importante por este cálido recibimiento y por este presente. Y para entrar en el tema, quiero decirles que hay muchas niñas, niños y adultos, que muchas veces no se sienten importantes, no se sienten recibidos, porque casualmente, son productos de burlas, de discriminación. Por eso ya damos el primer paso para explicar lo que es el bullying, algo que va más allá de una simple broma” remarcó.

María Zysman, es Licenciada en Psicopedagogía, con posgrado en Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo, y en Déficit de Atención y Trastornos de Aprendizaje. Escribió los libros “Cómo prevenir e intervenir en situaciones de acoso escolar” y “Ciberbullying. Cuando el maltrato viaja en las redes” de los cuales brindó algunos detalles sobre su presentación el pasado viernes.