Dictaron la prisión preventiva para sujetos imputados de distintos delitos

En sendas audiencias realizadas en el Juzgado de Garantías de Concepción del Uruguay, ambas presididas por el juez Gustavo Díaz, se dispusieron medidas de prisión preventiva para dos sujetos imputados de distintos delitos.

El primero de los casos se trató de un hecho de “Portación de arma de fuego”, endilgado a sujeto de 21 años, quien es representado por la defensa Oficial, ejercida por la doctora Valeria Mabel Irel, en causa que lleva la fiscal Denise Caraballo.

Este joven fue detenido luego de que el personal de Comisaría Segunda que de recorrida jurisdiccional lo interceptara junto a otro sujeto, se le hallara entre sus prendas de vestir un arma de fuego modificada, la cual contenía en su interior varios cartuchos de pequeño calibre, la que el nombrado portaba sin la debida autorización legal y en condiciones inmediatas de uso, con la cual intentó disparar hacia el funcionario policial con quien comenzó a forcejear, oportunidad que fue aprovechada por el otro joven para darse la fuga del lugar, constatándose que la misma en su interior contaba con varios cartuchos, 3 de ellos percutados, y existe un Legajo anterior del año 2018, donde se le recibiera declaración de imputado, por Tenencia de Arma de Uso Prohibido, que está en trámite, solicitando en concreto la prisión preventiva del imputado por el plazo de 30 días.

A su turno, la Defensora se opuso a lo peticionado por la Fiscalía, indicando que en principio carece de antecedentes y si bien el sábado no declaró, en el relato del hecho difiere con lo sucedido, entre el parte policial y la imputación, debiéndose esperar el informe Técnico-Balístico sobre el objeto secuestrado, y sobre todo su encuadre legal, y como fuera referido un legajo anterior en trámite, donde no se interesó en ese Legajo la Prisión Preventiva, como se ha hecho ahora, ofreciendo como cuidadora a la pareja del imputado.

Robo de una bicicleta

En el segundo de los casos, se trata de un sujeto intentó apoderarse ilegítimamente de una bicicleta marca SLP rodado 29 que estaba en la vereda del local comercial céntrico de ciudad, más precisamente apoyada sobre la vidriera del mismo, sin medidas de seguridad, viéndose impedido de concretar el hecho ilícito al ser visto por un hombre que se encontraba dentro del local quien comenzó a perseguirlo por la calle, abandonando el imputado la bicicleta sobre la vereda de los baños de la plaza Ramírez, siendo alertada la autoridad policial, que luego de efectuar una recorrida por la zona logró hallar al sujeto escondido, donde se procedió a su aprehensión, quedando imputado de “Hurto simple en grado de tentativa”.

La fiscal del caso, doctora Denise Caraballo relató lo sucedido, agregando la Fiscal que un par de días antes de este hecho en flagrancia, ocurrieron otros dos hechos, dando detalles de lo sucedido y cómo se lo individualiza al imputado a raíz de información aportada por un testigo y relevadas cámaras de seguridad de la zona de un Corralón cercano al lugar del hecho, donde se lo ve al filmado llevando parte de lo sustraído, dando detalles, no cuenta con domicilio fijo, ni trabajo, falta arraigo, y en su declaración brindó el domicilio de su padre, quien ha manifestado que no vive allí, por todo esto solicitó la prisión preventiva por 30 días, a lo que la Defensa se opuso, manifestando que no es un domicilio falso, ya que en la entrevista previa a su declaración le hizo saber que vivía con su padre, resaltando que no cuenta con antecedentes, pidiendo la libertad de su asistido con medidas.

El juez lo dispuso

Escuchadas las partes en ambas audiencias, el juez de Garantías, doctor Gustavo Díaz, dispuso hacer lugar a los pedidos de la fiscal y ordenó que ambos sujetos deberán permanecer en prisión preventiva por 30 días, mientras se desarrolla la IPP.