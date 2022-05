Crítica situación: Peligra el servicio de colectivos urbanos por la falta de gasoil y habría suba de pasaje

La situación que se está generando a raíz de la falta de gasoil en el mercado, está llevando a una verdadera crisis que afecta a los usuarios.

Camiones y colectivos están siendo los más afectados por la falta de abastecimiento y las estaciones de servicio ya lo están reflejando.

03442 dialogó con responsables de Buses del Uruguay, la línea urbana de Concepción del Uruguay, quienes confirmaron que peligra la continuidad del servicio en la ciudad.

“Estamos en serios problemas. En la Oil de avenida Balbín y Uncal, donde sacamos el gasoil para los colectivos, no tienen combustible y ya no nos vendes hace tres días. Por suerte este feriado no se trabajó y eso nos permitió estirar los plazos y podemos brindar el servicio. Lo que también alivió fue que desde la Axion de calle Mitre nos venderán 500 litros, pero creemos que el lunes ya no podremos salir. Es un verdadero problema y trataremos que por intermedio de la Municipalidad se logre que nos venda YPF”, señalaron.

Aumento de boleto

Por otro lado los transportistas fueron contundentes al resaltar que otro problema es el precio del gasoil, que “A raíz de esto, los vendedores piden cualquier cosa. Es una locura que pidan hasta 180 pesos el litro. El último aumento del boleto fue cuando el gasoil estaba a 90 pesos y el boleto subió en ese momento a 65 pesos. Hoy el la Oil estaba 135. Esto nos impide seguir circulando, por lo que como mínimo el boleto debería estar en 90 pesos”.

Por otra parte, se supo que la crisis está generando otros graves problemas que afectan a los trabajadores. De acuerdo a lo trascendido, en estos días cierra sus puertas la estación de servicios Axion de Mitre y Combatientes de Malvinas, quedando al menos 8 trabajadores sin su fuente laboral.