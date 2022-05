Columna de Astronomía. Eclipse de Luna del domingo pasado

En la columna de hoy, comentaremos sobre la experiencia vivida el domingo pasado durante el eclipse de Luna.

Fué, sin duda alguna, una experiencia irrepetible !!

Todo comenzó a las 22:00 horas, llegando al sector norte de la Isla del Puerto, comenzamos a armar los telescopios para poder mirar en principio la Luna, un frío tremendo, con una pequeña brisa del sur-oeste, con un cielo totalmente despejado, espectacular para mirar hacia arriba, la Luna desde su salida a las 17:46 se veía espectacular.

Por suerte, gracias a la pequeña brisa no había nada de humedad, realmente algo excepcional estar a unos pocos metros del Río de los Pájaros y que no se empañen las ópticas !!.

Bien, terminamos de armar los cuatro telescopios cercano a las 23:00 horas, en ése momento, comienza a llegar gente, a pesar del frío, unos “valientes” se acercan a ver el fenómeno celeste del año (en nuestra zona, ya leerá el porqué).

A las 23:32, comienza la sombra de la Tierra a “morder” la superficie lunar, a ésa hora, comenzamos a ver que se acercaba más y más y más gente !!, se comienzan a apagar las luces de la Isla y el cielo, cambia enormemente, si antes estaba lindo, ahora está increíble !

A pesar del frío que realmente calaba los huesos, más de 200 personas se habían acercado a mirar por el telescopio, sacar fotos y disfrutar de la noche.

Las exclamaciones de las personas asistentes en cada apagado de las luces, los “ohhh….!!!!”, “wowww…..!!!” realmente valen la pena escucharlas y ello es una muestra cabal de que estamos perdiendo mucho con la polución lumínica, y, para nosotros, una alegría el poder compartir, mostrar y enseñar éstas cosas.

Seguido, una imagen de cuando recién estábamos comenzando el eclipse, donde se puede apreciar algo de la gente que acompañaba la actividad:

Luego de la penumbra como a las 23:50 ya comienza a teñirse de rojo: la Luna comienza a ingresar al cono de sombra de la Tierra y momento a momento se tiñe más superficie hasta que a las 01:20 queda completamente teñida de un rojo pálido.

Al disminuir la luz, comienza a aparecer en el cielo el brazo de la constelación de Sagitario, es decir, se comienza a ver la Vía Láctea !!, aparecen los cúmulos, las nebulosas, increíble el cielo !!

Con un mucho, mucho frío, aún unas 50 personas acompañando el eclipse, ya en ése momento, comienzan a llegar las nubes que estaban pronosticadas, por momentos, se tapa completamente y por momentos se despeja, viendo que desde el Sur se acercaban momento a momento más nubes, a las 01:45 decidimos comenzar a desarmar los equipos.

Hasta ése momento hubo gente acompañando la jornada !!

Astroamigos quiere agradecer a todos aquellos que se acercaron a disfrutar del evento, creíamos que íbamos a ser nosotros solos mirando el eclipse, en forma especial agradecemos a la directora de la U.I.G.P. “Isla del Puerto” Bióloga Leticia Haudemand por haber autorizado que se pueda ingresar y estar hasta que terminase el eclipse y al electricista de la Isla del Puerto, Sr. Hugo Sturm por las atenciones brindadas en el apagado y prendido de las luces, lo que ha posibilitado que se pudiera disfrutar del evento en su totalidad.

En los párrafos iniciales escribimos “en nuestra zona, ya leerá el porqué.”, ésto es por lo siguiente: el próximo eclipse total de Luna es el 8 de noviembre el cual no será visible en nuestra zona, así que si no disfrutó del eclipse del domingo pasado, deberá esperar hasta el 26 de junio de 2029 para ver solo la finalización de un eclipse de Luna total como el sucedido el domingo. Lo sentimos mucho si no aprovechó la oportunidad perdió hasta dentro de muchos años !!!

Como siempre, invitamos a seguirnos a través de nuestras redes para estar al tanto de las actividades referentes a esta hermosa ciencia; en face: astroamigos Concepción del Uruguay ó astroamigos Colón y en insta @astroamigos_cdelu.

